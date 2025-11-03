سه نیروگاه تولید برق خورشیدی در قم با ظرفیت حدود شش مگاوات، امروز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم گفت: تاکنون ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی قم وارد مرحله عملیاتی شده است طرح های نظیر نیروگاه ۳٫۵ مگاواتی زندان قم و نیروگاه ۲۰ مگاواتی در حال اجرا هستند و مراحل طراحی و ثبت سفارش تجهیزات نیز در حال تکمیل است.

اکبر بهنامجو از اجرای طرح‌های نیروگاه‌های کوچک مقیاس خورشیدی در مدارس و مساجد خبر داد و افزود: تاکنون حدود نیم مگاوات برق خورشیدی در مدارس نصب شده و دو مگاوات دیگر در حال توزیع است. همچنین تجهیزات لازم برای تولید یک مگاوات برق برای مساجد خریداری و در حال توزیع میان آنهاست.

وی از بررسی ایجاد نیروگاه بادی در منطقه کمرکوه خبر داد و گفت: نتایج آزمایش‌های شش‌ماهه رضایت‌بخش بوده و در صورت تداوم این روند، متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در این بخش نیز وارد عمل خواهند شد.

استاندار قم افزود: ده هزار واحد مسکونی، به‌ویژه واحد‌های تحت پوشش کمیته امداد، نیز در قالب طرح خورشیدی‌سازی منازل در برنامه قرار گرفته است و از دو هفته آینده به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

قرار است تا سه سال آینده سه هزار مگاوات برق خورشیدی در استان تولید شود که این رقم حدود سه برابر مصرف فعلی برق در استان است.