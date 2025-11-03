باشگاه فوتبال پرسپولیس با توجه به انتشار پاره‌ای اخبار و اظهار نظر‌ها به اطلاع می‌رساند؛ پرونده بازگشت مبالغ پرداختی به باشگاه شمس‌آذر در کمیته وضعیت مفتوح شده است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اظهاراتی که مدیرعامل محترم باشگاه شمس‌آذر در ارتباط با موضوع مبلغ پرداختی به آن باشگاه در جریان انتقال مجتبی فخریان داشتند، شبهات و ابهاماتی پیش آمد که در این باره به اطلاع هواداران عزیز و رسانه‌های محترم می‌رساند؛ در این ارتباط با بازگشت مبلغ مورد نظر از سوی باشگاه پرسپولیس در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، طرح دعوا شد. این پرونده در حال حاضر مفتوح است تا رسیدگی و اعلام رای صورت بگیرد.

