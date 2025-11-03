رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی قاطع روایتی را که قدرت حاکم بر آمریکا علیه کشورش به کار گرفته، عجیب، دروغین و افترا آمیز خواند و تأکید کرد: ملت ونزوئلا با وجود تمام تلاش‌های بی‌ثبات کننده دشمن با عزت و استوار از حاکمیت خود دفاع کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو طی سخنرانی در نشست نمایندگان پارلمان کارائیب بزرگ، سیاست‌های خصمانه و تبلیغاتی آمریکا علیه کشورش را به شدت محکوم کرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت: من می‌توانم بگویم روایتی که قدرت حاکم بر آمریکا علیه ونزوئلای صلح‌جو، با عزت و بولیواری انتخاب کرده، روایتی عجیب، دروغین و افترا آمیز است.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت مردم کشورش در برابر توطئه‌های خارجی افزود: اگر چه تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا علیه ونزوئلا متوقف نشده است اما مردم ما با عزت و قاطعیت به دفاع از حاکمیت خود ادامه داده‌اند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌ها در منطقه کارائیب به علت حضور نظامی تحریک آمیز آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزایش یافته است؛ اقدامی که از سوی کاراکاس و بسیاری از کشور‌های منطقه به عنوان تلاشی برای تغییر رژیم و غارت منابع ونزوئلا تلقی می‌شود.