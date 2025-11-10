به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: دو هزار و ۸۳۰ مورد واقعه وفات طی ۶ ماهه نخست سال جاری در این استان ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ژاله چیان افزود: بر این اساس ۹۹ درصد فوتی‌های استان در مهلت قانونی (کمتر از ۱۰ روز) به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: طی مدت زمان یاد شده، ماهانه ۴۷۲ واقعه، به طور متوسط روزانه ۱۶ مورد و به طور تقریبی در هر دو ساعت یک واقعه وفات در استان ثبت شده است.

این مسوول تصریح کرد: از مجموع فوت‌های ثبت شده در استان طی سال گذشته، ۵۷.۶ درصد مردان و ۴۲.۴ درصد زنان بودند.

ژاله چیان ادامه داد: طی بازه زمانی یاد شده، آمار‌های ثبت شده نشان می‌دهد به ازای هر ۱۳۶ مرد فوت شده در استان ۱۰۰ زن فوت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ تعداد پنج هزار و ۴۲۰ واقعه فوت در استان به ثبت رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.