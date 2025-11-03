از تسخیر تا تحقیر؛ کلیدواژه‌هایی که حالا نسل جدید پرچمدار آنند و قلم سال شصت و یک را به دست گرفته‌اند تا عزت و اقتدار ایران اسلامی در برابر استکبار همچنان در گوش دنیا بپیچد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نسل جدید ایران در آستانه سیزدهم آبان ماه با تأکید بر تداوم راه استکبارستیزی، حضور خود در راهپیمایی فردا را نماد پیوند نسل‌ها و ادامه مسیر «تسخیر تا تحقیر» خواندند.

دانش‌آموزان ایلامی با اشاره به حضور پرشور خود در راهپیمایی فردا، آن را ادامه همان مسیری خواندند که دانشجویان انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی آغاز کردند.

دانشجویان و دانش آموزان با اشاره به دستاورد‌های علمی و فناوری کشور، تحقیر امروز دشمن را در گرو اقتدار علمی و وحدت ملی دانستند.