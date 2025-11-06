هم اکنون ۲۴۵ بیمار در زنجان برای دریافت خدمات روانپزشکی، نشان دار شدند و می‌توانند از تعهدات بیمه سلامت استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: هم اکنون ۲۴۵ بیمار در زنجان برای دریافت خدمات روانپزشکی، نشان دار شدند و می‌توانند از تعهدات بیمه سلامت استفاده کنند.

سعید کرمی زنجانی، با اشاره به خدمات و تعهدات بیمه در حوزه روانپزشکی و روانشناسی افزود: اداره کل بیمه سلامت زنجان با ۲۴ روانپزشک و پنج روانشناس شاغل در مراکز دانشگاهی بیمارستان‌ها طرف قرارداد است.

وی با اشاره به خدمات و تعهدات بیمه سلامت برای بیمه شدگان در حوزه‌های یاد شده اظهار داشت: این خدمات شامل روان درمانی فردی با رویکرد‌های تحلیلی، شناختی، رفتاری - حمایتی و هیپنوتراپی به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه است.

به گفته کرمی، روان درمانی فردی با رویکرد‌های تحلیلی، شناختی، رفتاری به ازای هر جلسه بیش از ۳۰ دقیقه، گروه درمانی با رویکرد‌هایی مانند تحلیلی - شناختی در هر جلسه برای گروه‌های هشت تا ۱۲ نفر و خانواده درمانی و زوج درمانی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان در خصوص تعهدات داروی این بیمه نیز گفت: بیماران اسکیزوفرنی شامل اسیتالوپرام - دلوکسیتن - میرتازاپین - پاروکسیتن و بوپریون با سهم سازمان ۷۰ درصد با تجویز پزشکان متخصص فلوشیپ فوق تخصص روانپزشکی و MD - PHD روانشناسی بالینی با ثبت نشان این نوع بیماری در تعهد بیمه پایه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: افزایش پوشش خدمات توانبخشی و پرداخت هزینه خدمات کاردرمانی برای این بیماران نیز در دستور کار است.

کرمی خاطرنشان کرد: هزینه پرداخت شده در حوزه روانپزشکی و روانشناسی در سال ۱۴۰۳ در بخش سرپایی و بستری در مجموع بیش از ۲۱۴ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۴ در بخش سرپایی و بستری به مبلغ بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال بوده است.