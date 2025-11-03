شهید علم الهدی، نماد استکبار ستیزی و حماسه آفرینی در راه میهن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ دانشجویان پیرو خط امام در یک حرکت بزرگ و انقلابی سفارت آمریکا در تهران که لانه جاسوسی ایالات متحده بود را تصرف کردند که بنا بر فرمایش حضرت امام خمینی (ره) انقلاب دوم بوده است.

شهید سید محمد حسین علم الهدی و علی حاتمی، محمد فاضل و فرخزاد سلحشور به همراه سایر دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی امریکا در ایران را تصرف کردند و مرکز فتنه و توطئه‌های استکبار جهانی در کشورمان را سرنگون کردند.

شهید علم الهدی با کشف ارتباطات احمد مدنی استاندار وقت خوزستان با دولت آمریکا در پی افشای اسناد لانه جاسوسی ضمن استعفای وی از استانداری موجب ممانعتش از حضور در انتخابات ریاست جمهوری شد.

این شهید گرانقدر به همراه علی حاتمی، محمد فاضل و فرخزاد سلحشور و دیگر دانشجویان پیرو خط امام در منطقه هویزه در راه دفاع از میهن اسلامی در برابر متجاوزان بعثی جان خود را فدا کردند و یاد و نامشان تا ابد در دل‌های مردم ایران جاودانه است.