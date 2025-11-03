پخش زنده
با هدف معرفی شهداء به نسل جوان، کلاسهای درس یکی از مدارس شهرستان پیشوا به نام شهدای دانش آموز همان محل نام گذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت ایام ۱۳ آبان روز دانشآموز و درقالب پویش «همکلاسی آسمانی»، کلاسهای درس مدرسه فرهنگ و ادب شهرستان پیشوای ورامین به نام شهدای دانشآموز همان محل نام گذاری شد.
هدف از این کار معرفی شهداء به نسل جوان است و اینکه دانشآموزان بدانند نوجوانانی از نسل گذشته که هم سن و سال دانشآموزان نسل حاضر بودند که از جان و مال خود گذشتند تا آنها بتوانند به راحتی در کشور زندگی کنند.