راهپیمایی ۱۳ آبان فردا در مشهد بصورت متمرکز در میدان شهدا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار روز۱۳ آبان امسال در مشهد برخلاف سالهای قبل به صورت متمرکز و در میدان شهدا برگزار میشود.
حجتالاسلام سید محمد سلطانی افزود: سالهای گذشته راهپیمایی ۱۳ آبان در خیابان امام رضا (ع) و میدان بسیج مشهد به سمت حرم مطهر رضوی برگزار میشد.
وی ادامه داد: شعار امسال ۱۳ آبان با عنوان متحد و استوار مقابل استکبار انتخاب شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: تجمع ساعت ۹ صبح آغاز میشود و سخنران مراسم حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها خواهد بود.
وی گفت: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای رفت و آمد شرکت کنندگان در تجمع آماده سرویسدهی است.
حجتالاسلام سلطانی افزود: برگزاری ۲۰۰ نمایشگاه در مدارس استان با موضوع غزه و جنایات آمریکا از جمله برنامههای جانبی مرتبط با این روز است.