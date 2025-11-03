در بیست‌وچهارمین مراسم تحلیف کانون وکلای دادگستری، ۲۰۰ نفر از کارآموزان پس از ادای سوگند رسمی، به مقام وکالت پایه یک نائل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بیست‌و‌چهارمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت شامگاه امروز با حضور جمعی از قضات، وکلای باسابقه و خانواده‌های کارآموزان در محل کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد.

در این مراسم، ۲۰۰ کارآموز وکالت پس از ادای سوگند، به‌طور رسمی به رده وکیل پایه‌یک دادگستری ارتقا یافتند.

سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان در این مراسم گفت: کانون وکلا در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ وکیل دادگستری دارد و سالانه حدود ۱۵۰ وکیل به این مجموعه افزوده می‌شود.

وی افزود: ورود نیرو‌های متخصص و جوان به عرصه وکالت، پشتوانه‌ای برای عدالت و اعتماد عمومی است.

حسینی یکی از مسئولیت‌های مهم اجتماعی کانون وکلا را اجرای طرح اورژانس وکیل دانست و گفت: این طرح با هدف دسترسی سریع مردم به خدمات حقوقی فوری طراحی شده و متقاضیان می‌توانند با شماره ۳۳۹۱۱ به‌صورت شبانه‌روزی تماس بگیرند و از مشاوره رایگان حقوقی بهره‌مند شوند.