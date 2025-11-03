\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f5\u06f0\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u0642\u0644\u0639\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062a\u06cc\u0633 \u0645\u062d\u0644 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062a\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0648\u200c\u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u062f\u0633\u062a \u062f\u0631\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n