معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد: کمتحرکی یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماریهای غیرواگیر است و سلامت جامعه را بهشدت تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر شریفی با اشاره به نتایج آخرین پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر گفت: متأسفانه استان یزد در این پیمایش، رتبه نخست کمتحرکی را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بر اساس این مطالعه، ۶۳.۵ درصد افراد مورد بررسی در استان تحرک کافی نداشتند. این میزان در میان مردان حدود ۵۰ درصد و در میان زنان حدود ۷۷ درصد بوده که نشان میدهد کمتحرکی در میان بانوان بیشتر است.
شریفی تصریح کرد: مقایسه بین مناطق شهری و روستایی نیز بیانگر این است که کمتحرکی در مناطق روستایی حدود ۵۰ درصد و در شهرها نزدیک به ۶۵ درصد است که بهخوبی نشان میدهد یکی از عوارض شهرنشینی، کاهش تحرک بدنی است.
وی با اشاره به تأثیر سن بر میزان فعالیت بدنی ادامه داد: با افزایش سن، تحرک بدنی کاهش مییابد و این مسئله طبیعی است، اما از آنجا که بیماریهای غیرواگیر همچون دیابت، پرفشاری خون و بیماریهای قلبی در سنین میانسالی و سالمندی بیشتر بروز میکند، افزایش فعالیت بدنی در این گروههای سنی اهمیت ویژهای دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد تأکید کرد: تحرک بدنی نباید صرفاً با ورزش حرفهای اشتباه گرفته شود. ورزش ممکن است به امکانات خاص نیاز داشته باشد، اما تحرک بدنی را میتوان در هر شرایطی حتی در فضاهای کوچک و بدون تجهیزات انجام داد؛ از پیادهروی تا انجام کارهای روزمره با تحرک بیشتر.
وی با اشاره به ارتباط کمتحرکی با سایر مشکلات جسمی و روانی اظهار داشت: کمتحرکی علاوه بر افزایش احتمال چاقی، زمینهساز بروز بیماریهای عضلانی و اسکلتی است و در مقابل، افرادی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، از سلامت روان و نشاط بیشتری برخوردارند.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: هر مقدار زمانی که امروز برای تحرک بدنی اختصاص دهیم، از زمانی که فردا باید در مراکز درمانی صرف کنیم کاسته میشود. کمتحرکی به ظاهر بیاهمیت است، اما در واقع یکی از خطرناکترین تهدیدها برای سلامت فرد و جامعه محسوب میشود.