تیم ملی پاراتیراندازی ایران با کسب مجموع شش نشان طلا، نقره و برنز در رقابت‌های جام جهانی العین امارات به کار خود پایان داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابت‌های جام جهانی العین امارات، در مرحله مقدماتی ماده R ۹ تفنگ خفیف درازکش SH ۲، محمدرضا امینی و مجید بابایی به مصاف حریفان خود رفتند که مجید بابایی ثبت رکورد ۶۰۲.۹ موفق به ثبت رکورد ورودی مسابقات پاراآسیایی ناگویا و قهرمانی جهان و محمدرضا امینی با ثبت رکورد ۶۰۰ موفق به ثبت رکورد ورودی مسابقات پاراآسیایی ناگویا شد.

تیم ملی پاراتیراندازی کشورمان در این دوره از مسابقات موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز شدند.

مدال آوران تیم ایران:

مدال طلا: نسرین شاهی در ماده تپانچه زنان/ تیم تپانچه خفیف

مدال نقره: میکس تیمی تپانچه/ تیم تپانچه بادی زنان / تیم تپانچه بادی مردان

مدال برنز: فائزه احمدی در ماده تپانچه زنان