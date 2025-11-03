رضا نوری آتش نشان ورزشکار شهر رشت با دریافت مدال طلا، در دسته وزنی ۸۲/ ۵ کیلوگرم رده سنی مستر یک، توانست مقام نخستِ مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاه‌های کشور انتخابی مسابقات جهانی مسکو را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا نوری ورزشکار آتش نشان شهر رشت با درخشش در مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاه‌های کشور انتخابی مسابقات جهانی مسکو موفق به کسب مقام اول و دریافت مدال طلا در دسته وزنی ۸۲/۵ کیلوگرم رده سنی مستر یک شد.

این رقابت دو روزه به میزبانی تهران برگزار شد و رضا نوری علاوه بر دستیابی به مدال طلا در پرس سینه، مدال برنز رقابت‌های مولتی پرس را نیز از آن خود کرد و جواز حضور در مسابقات جهانی مسکو را به دست آورد.