تیم‌های استقلال، گلنور، کاله و دو تیم تیم همنام نفت برنده ۵ دیدار‌های خانگی خود در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته هشتم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (دوشنبه ١٢ آبان) برگزار شد.

در جریان این دیدارها، نفت زاگرس در دیدار خانگی برابر طبیعت پیروز شد تا با یک برد بیشتر نسبت به این تیم، جایگاهش را در جدول بهبود ببخشد. در این دیدار، امیرعلی قلی‌زاده از تیم میزبان با ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند، یک پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۳۲ بهترین بازیکن بازیکن بود.

در آبادان هم تیم نفت اجازه نداد تعداد برد‌های مهگل بیشتر از ٢ شود. «مایکل فریزر» با عملکردش نقش زیادی در برد آبادانی‌ها داشت. او در این دیدار ۳۹ امتیاز،

۸ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۴۱ داشت.

تنها تیم‌های بدون باخت و برد جدول رده بندی یعنی استقلال و پایش پارت هم امروز در سالن زنده یاد محمود مشحون برابر هم قرار گرفتند. نتیجه پایانی این دیدار به گونه‌ای رقم خورد که رکورد دو تیم دست نخورده باقی ماند. ارسلان کاظمی بهترین بازیکن استقلال و این دیدار بود. او ۱۱ امتیاز، ۹ ریباند، ۶ پاس گل، ۴ توپ ربایی و کارایی ۲۶ را در کارنامه اش ثبت کرد.

در اصفهان، تیم گلنور در پایان رقابتی نزدیک با پاس و تنها با یک اختلاف صاحب برد شد و مجموع امتیازاتش را به ۱۱ رساند. در این بازی مهدی مرادی نسب از گلنور با ۱۴ امتیاز، ۶ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۱۴ بهترین بازیکن بود.

کاله هم امروز میزبان پترونوین بود و همچون دیگر میزبانان صاحب برتری شد، آملی‌ها در این بازی ششمین برد خود را کسب کردند. در سالن پیامبر اعظم آمل پدرام فلاح از تیم کاله با ۱۸ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن بود.

دیدار شهرداری گرگان و رعد پدافند در این هفته از رقابت ها، به دلیل حضور گرگانی‌ها در سوپر لیگ غرب آسیا برگزار نشد.

نتیجه ۵ دیدار برگزار شده در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* نفت زاگرس جنوبی ٩٣ - طبیعت اسلامشهر ٨٩

* پالایش نفت آبادان ١٠٥ - مهگل البرز ٧١

* استقلال تهران ۸۱ - پایش پارت شاهرود ۵۸

* گلنور اصفهان ۶۳ - پاس کردستان ۶۲

* کاله مازندران ۱۰۱ - پترونوین ماهشهر ۷۴