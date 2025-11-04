از نذر فاطمی اهداء خون تا اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

خبر‌های کوتاه استان گلستان، دوشنبه ۱۲ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی شهرستان رامیان با حضور در مدرسه محل تحصیل فرزندان شهید جعفرنیا در خان ببین از آنان دلجویی کرد.

پویش اهدای خون «نذر فاطمی» در گلستان آغاز شد.فاطمه محمدی مدیرکل انتقال خون استان گلستان گفت: هدف از اجرای پویش «نذر فاطمی» گسترش فرهنگ نوع‌ دوستی و یادآوری اهمیت اهدای خون به ‌عنوان نذری معنوی است و از مردم دعوت می کنیم در این پویش حضوری پر شور داشته باشند.

گردهمایی دبیران شورای امر به معروف گلستان در گرگان برگزار شد.

یکصد نفر از دانش آموزان آزادشهر و نود و پنج دانش آموز رامیانی در قالب اردوی راهیان نور امروز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس رفتند.

گردهمایی مددکاران ترویجی جهادکشاورزی گلستان در راستای توانمندسازی و تبادل تجربیات برگزار شد.