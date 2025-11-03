به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان و سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در پیام مشترکی اقشار مختلف مردم مومن، شهید پرور و انقلابی لرستان را به حضور در راهپیمایی یوم الله۱۳ آبان دعوت کردند.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یوم الله ۱۳ آبان یادآور سه رویداد بزرگ در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ایران «تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه» ، «شهادت جمعی از دانش آموزان » و « تسخیر لانه جاسوسی آمریکا» توسط جوانان انقلابی و پیرو خط امام است.

امروز پس از چهار دهه رشادت و حضور پرشکوه مردم ایران اسلامی و لرستان قهرمان در صحنه‌های حساس مبارزه با نظام سلطه و در رأس آن آمریکای جنایتکار، همچنان دشمن در پی تضعیف و به چالش کشیدن ارزش‌های اسلامی و انسانی از طریق جنگ‌های ترکیبی و هراس‌افکنی برای ملتی است که جان داده ولی خاک نداده است.

بدینوسیله ضمن برائت از تمام توطئه‌ها و تهدیدات بی‌ اثر دشمن، فردا در راهپیمایی۱۳ آبان همراه با نسل جوان این سرزمین، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهیم داد.

در این راستا از عموم مردم ولایت‌مدار و شریف استان لرستان برای حضور پرشور در سالروز این حماسه عظیم و نمایش جلوه‌های سترگ ظلم‌ستیزی و مبارزه با استکبار، دعوت به عمل می آید.

همچنین مراسم تشییع پیکر سید جلیل القدر و روحانی مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید مجید شاهرخی فردا سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۱۴ از محل مسجد صاحب الزمان عج به سمت بهشت صالحین ۳ با حضور مردم نجیب و قدرشناس خرم آباد، برگزار خواهد.

از عموم مردم استان برای حضور در این‌ مراسم دعوت می‌شود.