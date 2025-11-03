سیاست‌های مداخله‌جویانه و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، موج بی‌سابقه‌ای از مهاجرت را در آمریکای لاتین به راه انداخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این آمار گواهی بر شکست سیاست‌های غرب و تأثیرات ویرانگر آن بر زندگی مردم این منطقه است و بر اساس گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بحران‌های سیاسی و اقتصادی که عمدتاً ریشه در سیاست‌های مداخله‌جویانه و تحریم‌های ظالمانه آمریکا دارد، موج بی‌سابقه‌ای از مهاجرت را در آمریکای لاتین به راه انداخته است.

در این گزارش آمده است، ونزوئلا، کشوری که سال‌ها با تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند، با ثبت ۲۴۵ هزار درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۴، رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است و پس از آن، کلمبیا، متحد نزدیک آمریکا در منطقه که با ناآرامی‌های داخلی و خشونت دست به گریبان است، با ۱۵۷ هزار درخواست در جایگاه دوم قرار دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد، کشور‌های دیگری در آمریکای لاتین مانند مکزیک، هائیتی، نیکاراگوئه و هندوراس نیز با بحران شدید مهاجرت رو‌به‌رو هستند و نکته متناقض ماجرا اینجاست که آمریکا، به عنوان عامل اصلی بسیاری از این بحران‌ها، مقصد اصلی بیش از نیمی از این پناهجویان بوده است.

اگر چه آمار کلی مهاجرت به کشور‌های توسعه یافته در سال ۲۰۲۴ کاهش جزئی داشته، اما گزارش OECD تأکید می‌کند، سطح مهاجرت همچنان ۱۵ درصد بالاتر از دوران قبل از همه‌گیری است.

این آمار نشان می‌دهد، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست‌های قدرت‌های غربی، میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده و بحران‌های انسانی عمیقی را در سراسر جهان به وجود آورده است.