نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک از تصمیم گیری به منظور اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه برای سلامت مادر و کودک در جلسه ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ششمین جلسه ستاد ملی هماهنگی جوانی جمعیت با حضور وزیر بهداشت و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، رویکرد‌های اجرایی قانون جوانی جمعیت بررسی و تصمیمات مهمی برای پشتیبانی از سلامت خانواده‌ها به تصویب رسید.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک گفت: از جمله تصمیمات مهم، تصویب بودجه‌ هزار میلیارد تومانی برای وزارت بهداشت در حوزه جوانی جمعیت بود که در بخش‌هایی، چون زایمان طبیعی، درمان ناباروری، ارتقای سلامت مادر و کودک و اجرای بسته‌های طرح ملی آزمایش عمومی هزینه خواهد شد. این اعتبارات بر اجرای بهتر مواد ۴۳‌گانه قانون جوانی جمعیت متمرکز است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ملی در استان قزوین افزود: در نظرسنجی‌های وزارت بهداشت، تنها درصد محدودی از مادران زایمان‌کرده در استان شرکت کرده‌اند و قزوین در این رتبه‌بندی، پنجمین استان از آخر است. مشارکت در این نظرسنجی‌ها کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری بهتر و ارتقای خدمات درمانی به مردم خواهد بود.

نماینده قزوین یکی از نگرانی‌های جدی استان را افزایش نرخ سزارین نخست‌زا دانست و گفت: متأسفانه میزان سزارین در زایمان اول بالا است. باید با همکاری شبکه‌های بهداشتی و متخصصان، فرهنگ زایمان طبیعی را در میان مادران گسترش دهیم تا خطرات و عوارض احتمالی برای مادر و کودک کاهش یابد.

توسعه سامانه باروری سالم در کشور

محمدبیگی همچنین از پیشرفت در ایجاد زیرساخت‌های هوشمند سلامت خبر داد و بیان کرد: شبکه سلامت الکترونیک و سامانه ماده ۵۴، معروف به سامانه باروری سالم، در حال تکمیل است. این سامانه تمام اطلاعات مربوط به مادران باردار، آزمایشگاه‌ها و پرونده‌های الکترونیک سلامت را در رصدخانه سلامت ثبت می‌کند.

وی افزود: نمایندگان و مسئولان بهداشت از طریق این سامانه می‌توانند مسیر مراقبت‌های مادران باردار را مشاهده و ارزیابی کنند تا از انجام آزمایش‌های غیرضروری جلوگیری و کیفیت خدمات ارتقا یابد.