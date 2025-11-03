به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، استاندار در نشست خبری رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی که در سازمان صدا و سیما در تهران برگزار شد گفت: رویداد ملی ایران جان اقدامی ارزشمند از سوی صدا و سیماست و این رویداد ملی فرصتی طلایی برای معرفی استان‌هایی همچون خراسان جنوبی است که در سطح کشور کمتر معرفی شده است.

هاشمی، خراسان جنوبی را استان علما، بزرگان و پدران علم دانست و گفت: ذخایر غنی معدنی، محصولات راهبردی کشاورزی همچون زعفران، زرشک و عناب و آثار تاریخی بسیار از جمله ۱۰ اثر ثبت جهانی تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری رویداد ملی ایران زمینه ایجاد شور و شعف در خراسان جنوبی شده است گفت: قطعا پس از برگزاری رویداد ملی ایران شاهد افزایش حضور گردشگران و سرمایه گذاران در خراسان جنوبی خواهیم بود.

کیخا معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما هم گفت: نیمی از پدران علوم ایران از فرزندان خراسان جنوبی هستند و این عدد شگفت انگیز است.

وی افزود: خراسان جنوبی از استان‌های مغفول مانده در کشور است و هدف از رویداد ملی ایران جان این است که از لنز دوربین این رویداد ایران زیبا بیشتر معرفی شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز گفت: رویداد ایرانِ جان در خراسان جنوبی امید آفرین و وحدت آفرین و به یک رویداد مردمی تبدیل شده است.

آینه دار افزود: بسیاری از برنامه‌های این رویداد را در بین مردم اجرا خواهیم کرد.

وی گفت: خراسان جنوبی خاستگاه اردو‌های جهادی است که پس از زلزله در سال ۱۳۴۷ با حضور رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و همچنان در حوزه محرومیت زدایی ادامه دارد.

آینه دار افزود: تاکنون هزار و ۷۳۳ اثر در ساختار‌های مختلف برای رویداد ایرانِ جان تولید شده است و ۱۹ رویداد در ایام ۱۷ تا ۲۳ آبان در استان برگزار خواهد شد که دو مورد بین المللی است.

خراسان جنوبی ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه میزبان رویداد ایرانِ جان است.