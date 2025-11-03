به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی گفت: این حادثه که عصر امروز (دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴) ساعت ۱۸:۷ دقیقه رخ داد، به سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد و با حضور سریع و به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیت جدی نداشت.

وی ادامه داد: حریق از یک مغازه موبایل‌فروشی در طبقه منفی پاساژ آغاز شد و انتشار دود غلیظ در فضای زیرزمین و راه‌پله‌ها باعث شد چند شهروند گرفتار شوند. نیرو‌های عملیاتی نیز با انجام اقدامات همزمان امداد و نجات، قطع برق و عملیات اطفای حریق موفق شدند ۷ شهروند گرفتار در دود را نجات دهند. از این تعداد، ۳ نفر در پشت‌بام محبوس شده بودند که با استفاده از نردبان هیدرولیکی و از طریق در خرپُشته نجات یافتند و ۴ نفر دیگر از طبقه همکف پاساژ به بیرون هدایت شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: پس از مهار شعله‌ها، نیرو‌های عملیاتی با بهره‌گیری از فن‌های فشار مثبت، اقدام به تخلیه کامل دود از فضای داخلی پاساژ کردند. با اقدام سریع و هماهنگ آتش‌نشانان، حریق مهار شد و از سرایت آن به طبقات فوقانی و ساختمان‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

ربیعی ضمن تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد‌های ایمنی در مجتمع‌های تجاری چند طبقه و پاساژ‌ها گفت: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.