مجموعه واگن سازی زرند ظرفیت صنعتی است که با بهرهگیری از آن میتوان حمل و نقل ریلی استان را توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان، گفت:«سازمان همیاری شهرداریهای استان با تکیه بر پشتوانه شهرداریها و ظرفیتهای موجود، ورود به صنعت حملونقل و بهویژه صنعت ریلی را در برنامه توسعهای خود قرار داده است.
سعیدی افزود:ارزیابی فنی و اقتصادی از کارخانه پلور سبز تا بتوانیم از توان بومی استان برای اجرای طرحهای حملونقل مسافر و بار استفاده کنیم. و هدف اولیه ساخت یک رام قطار با چهارده واگن است و امیدواریم همکاریها در حوزه حمل بار نیز ادامه یابد.»
معاون مهندسی پلور سبز، با اشاره به توانمندیهای این مجموعه افزود:«پلور سبز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ناوگان ریلی کشور است و اکنون ده واگن پنجستاره را برای یکی از شرکتهای بهرهبردار در حال ساخت دارد. وتولید بیست واگن مسافری و صد واگن باری در همکاری با سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان پیش بینی شده است
سجادی افزود: این واگنها دارای سیستم ترمز خارجی، تهویه اتوماتیک و تجهیزات بهداشتی سپتیک هستند و با استانداردهای جهانی مطابقت دارند.»
کریمینیک، مدیر طرح پلور سبز، هم گفت:«در پلور سبز، بخش عمده نیازهای تولید در داخل تأمین میشود و. با حمایت مسئولان استان و سازمان همیاری، میتوانیم نیازهای ناوگان ریلی مسافری، مترو و باری استان و کشور را در داخل برطرف کنیم.»