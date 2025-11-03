معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سرویس‌های قانون الزام تا پایان آذرماه آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طاهریان معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد کشور گفت: هر سکوی بخش خصوصی که قرارداد‌های یکسان معاملات ملکی را پیاده‌سازی کرده، می‌تواند با معرفی رسمی برای بررسی نهایی و تأیید فنی به سازمان ثبت دعوت شود.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اجرای خدمات معاملات ملکی الکترونیکی اقدامی جمعی است و بدون اتصال سرویس‌های بانک مرکزی و شهرداری‌ها، فرایند به‌طور کامل عملیاتی نخواهد شد.

طاهریان گفت: ارتباط داده‌ای میان سازمان ثبت و وزارت راه برقرار شده است و سرویس‌های تکمیلی حداکثر تا پایان آذرماه آماده ارائه می‌شود.