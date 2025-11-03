به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه یوم االله ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مقابله با استکبار جهانی، ویژه برنامه «به رنگ مدرسه، به عطر دانایی» در قالب کارگاه‌های نقاشی و ادبی و فعالیت‌های فرهنگی با حضور پرشور کودکان و نوجوانان گیلانی، با هدف تقویت روحیه استکبار ستیزی و اعتماد به نفس، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشت برگزار شد.