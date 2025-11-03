به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری از آنکارا؛ هاکان فیدان در نشست بررسی آخرین تحولات آتش بس غزه که به میزبانی ترکیه برگزار شد، تصریح کرد: جامعه بین‌المللی باید فشار خود را بر اسرائیل ادامه دهد، حملات تحریک‌آمیز اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون منجر به شهادت دست‌کم ۲۵۰ نفر در غزه شده است و این حملات باید متوقف شود.

وی گفت: اسرائیل، همچنین اجازه ورود تعداد توافق شده کامیون‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه به غزه را نمی‌دهد.

گفتنی است، در این نشست که ساعت ۱۴ به وقت محلی به میزبانی ترکیه و با حضور وزرای خارجه کشور‌های امارات، اندونزی، قطر، پاکستان، عربستان سعودی و اردن برگزار شد، آخرین تحولات آتش بس غزه و راه‌های همکاری برای بازسازی غزه مورد بررسی قرار گرفت.