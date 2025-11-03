پخش زنده
سومین جشنواره علمی شهید چمران استان صبح امروز با قدردانی از برترینها، به کار خود پایان داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس بسیج اساتید استان کرمان در مراسم پایانی سومین جشنواره علمی شهید چمران، اعلام کرد: از ۵۰۲ اثر علمی ارسالی به دبیرخانه جشنواره ، ۱۳ اثر برتر برای مرحلهٔ کشوری انتخاب شده است.
«قاسم محمدینژاد»، افزود::در این دوره، ۵۰۲ اثر علمی از محققان و دانشمندان استان دریافت شد که در محورهای مقالات علمی، کتاب، طرحهای پژوهشی، راهنمایی و مشاوره، کرسیهای نظریهپردازی و بستههای سیاستی ارائه شدهاند.
بگفته وی آثار در سه حوزهٔ اصلی شامل علوم مهندسی و کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی دستهبندی و پس از داوری تخصصی، ۱۳ اثر بهعنوان آثار برتر علمی انتخاب و برای مرحلهٔ کشوری ارسال شدند.
وی با اشاره به موفقیتهای دورهٔ گذشته، گفت: تعدادی از برگزیدگان استان کرمان در دورهٔ قبل موفق به کسب عنوان برگزیدهٔ کشوری شدند و امسال نیز با توجه به حجم و کیفیت آثار، کرمان یکی از استانهایی است که بیشترین تعداد آثار علمی را به جشنواره ارسال کرده است.