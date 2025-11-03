به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،رئیس بسیج اساتید استان کرمان در مراسم پایانی سومین جشنواره علمی شهید چمران، اعلام کرد: از ۵۰۲ اثر علمی ارسالی به دبیرخانه جشنواره ، ۱۳ اثر برتر برای مرحلهٔ کشوری انتخاب شده است.

«قاسم محمدی‌نژاد»، افزود::در این دوره، ۵۰۲ اثر علمی از محققان و دانشمندان استان دریافت شد که در محور‌های مقالات علمی، کتاب، طرح‌های پژوهشی، راهنمایی و مشاوره، کرسی‌های نظریه‌پردازی و بسته‌های سیاستی ارائه شده‌اند.

بگفته وی آثار در سه حوزهٔ اصلی شامل علوم مهندسی و کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی دسته‌بندی و پس از داوری تخصصی، ۱۳ اثر به‌عنوان آثار برتر علمی انتخاب و برای مرحلهٔ کشوری ارسال شدند.

وی با اشاره به موفقیت‌های دورهٔ گذشته، گفت: تعدادی از برگزیدگان استان کرمان در دورهٔ قبل موفق به کسب عنوان برگزیدهٔ کشوری شدند و امسال نیز با توجه به حجم و کیفیت آثار، کرمان یکی از استان‌هایی است که بیشترین تعداد آثار علمی را به جشنواره ارسال کرده است.