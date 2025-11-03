پخش زنده
رویداد بینالمللی ایران پتروکم در دیماه سال جاری با حضور فعالان داخلی و خارجی برگزار میشود تا مسیر تازهای برای تعاملات جهانی و توسعه صادرات محصولات پتروشیمی کشور ترسیم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: کیش در دی ماه سالجاری بار دیگر میزبان بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود. سومین دوره ایران پتروکم با حضور شرکتهای داخلی و خارجی، به محلی برای تبادل ایدهها، فناوریها و فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل میشود.
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم (IranPETROCHEM۲۰۲۶) به عنوان بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته، از ۱۶ تا ۱۸ دیماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.
برنامه ریزی شده است تا در رویداد امسال دهها شرکت صنعت پتروشیمی و همچنین شرکتهای دانش بیان حضور چشمگیری داشته باشند.
در دوره قبلی این نمایشگاه نیز بیش از ۱۴۰ شرکت فعال این صنعت و همچنین۸۰ شرکت دانشبنیان حضور داشتند و انتظار میرود در سومین دوره نیز همین روند ادامه داشته و علاوه بر معرفی نیازها و ظرفیتهای پتروشیمی کشور، مذاکرات فنی و تجاری گستردهای با سرمایهگذاران داخلی و خارجی صورت گیرد.
بر این اساس دبیرخانه نمایشگاه مرحله ثبتنام مشارکتکنندگان را بصورت رسمی آغاز کرد و شرکتها و مجموعههای علاقهمند میتوانند برای حضور در این رویداد و معرفی توانمندیهای خود در حوزههای مختلف پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی، نسبت به ثبتنام و رزرو فضای نمایشگاهی اقدام کنند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت نام و اطلاع از چگونگی حضور در این رویداد ملی و بین المللی با ستاد برگزاری نمایشگاه با شماره تلفن ۲۶۹۱۷۰۷۵ تماس بگیرند و یا به پایگاه اینترنتی WWW.ARKAGRP.COM مراجعه کنند.
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم با هدف ایجاد بستر تعامل میان شرکتهای بزرگ پتروشیمی، صنایع پاییندستی، شرکتهای دانشبنیان و فناوران داخلی برگزار خواهد شد و قرار است با برگزاری نشستها، کارگاههای تخصصی و نمایش دستاوردهای نوین، مسیر ارتقای همه جانبه این صنعت فراهم شود
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم از ۱۶ تا ۱۸ دیماه هر روز از ۱۷ تا ۲۲ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش آماده بازدید علاقمندان خواهد بود.