دسترسی اینترنت پر سرعت، ارائه خدمات بهتر در بستر الکترونیک، ارتباطات سازمانی ورونق گرفتن کسب وکار اینترنتی بخشی از اجرای این طرح در شهر زاهدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرزاد رامین مدیر مخابرات منطقه سیستان وبلوچستان گفت این طرح ملی قرار است در مدت زمان ۵ ساله در کل کشور واستان اجرا شود

علیرضا نجفی زاده مدیر تجاری مخابرات استان سیستان وبلوچستان گفت، در مناطقی که این طرح اجرا شده شهروندان می‌توانند برای استفاده از خدمات فیبر نوری به شماره ۳۱۳۱ تماس بگیرند.