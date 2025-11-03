به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین دوره رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان با محوریت «نظارت بر مصوبات» را برگزار می کند. این رقابت فرصتی استثنایی برای دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته‌های مرتبط به‌منظور آشنایی عملی و نظری با جایگاه و کارویژه شورای نگهبان در فرآیند قانون‌گذاری کشور فراهم می‌کند.

این رقابت به‌صورت ملی و منطقه‌ای و به میزبانی پنج استان تهران، خراسان رضوی، کرمان، خوزستان و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، مرحله مقدماتی رقابت در آذر و دی‌ماه ۱۴۰۴ و مرحله نهایی در بهمن‌ماه همان سال برگزار می‌شود. گروه‌های شرکت‌کننده متشکل از ۴ تا ۶ دانشجو به همراه یک مربی از میان اساتید دانشگاه خواهند بود.

علاقمندان به شرکت در این رقابت علمی می توانند تا بیستم آبان ماه به نشانی formafzar.com/form/lqje9 مراجعه کنند.به گروه‌های برتر رقابت جوایز نفیس اهدا می‌شود و در صورت احراز صلاحیت علمی، امکان همکاری با پژوهشکده شورای نگهبان برای اعضای برگزیده فراهم خواهد شد.