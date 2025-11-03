به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی فعالی گفت: با توجه به فرسودگی آسفالت بلوار امام جعفر صادق که مشکلاتی را در تردد وسایل نقلیه در این معبر به وجود آورده بود، تعویض آسفالت قسمتی از این بلوار منتهی به چهار راه شهید حسن دانش، در دستور کار سازمان عمران شهرداری یزد قرار گرفت.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد افزود: عملیات اجرایی تعویض آسفالت این بلوار شامل تراش، جمع آوری و جاروب تراشه آسفالت فرسوده، قیرپاشی و آسفالت مجدد در طولی تقریبی ۱۵۰۰ متر و عرض ۱۲ متر بود.

وی با بیان این که تعویض آسفالت این بلوار، تنها در ساعات پایانی شب آغاز می‌شد، تصریح کرد: با توجه به این که بلوار امام جعفر صادق یکی از معابر اصلی شهر یزد بوده و تردد زیادی در روز در این بلوار انجام می‌شود، عملیات تعویض آسفالت آن از ساعت ۱۱ شب تا حدود ۷ صبح انجام شد تا در رفت و آمد‌های روزانه همشهریان خللی به وجود نیاید.