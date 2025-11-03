برپایی نمایشگاه توانمندیهای بسیج در چرداول:
الگوهای برتر طرح «اسوه» معرفی شدند
نمایشگاه توانمندیهای بسیج با هدف شناسایی و معرفی الگوهای برتر طرح «اسوه» در شهرستان چرداول برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، در حاشیه رویداد نمایشگاه توانمندیهای بسیج در چرداول، گفت: طرح اسوه، فرصتی برای معرفی چهرههای شاخص و اثرگذار در حوزههای مختلف است و نقش مهمی در تقویت روحیه مسئولیتپذیری، همدلی و ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی دارد.
سرهنگ الفتی افزود: عملکرد ۱۵ پایگاه بسیج از سوی کارشناسان تخصصی ارزیابی میشود و در نهایت دو پایگاه نمونه برای معرفی در سطح استان انتخاب خواهند شد.
مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه چرداول نیز گفت: این نمایشگاه در مسجد جامع شهر سرابله با ۱۲ غرفه تخصصی در زمینههای اشتغالزایی، کارآفرینی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی برپا شد.
سرهنگ مرادحاصلی افزود: بسیجیان، محصولات متنوعی از جمله: صنایعدستی، عسل، تولیدات گیاهی و عرقیات، منسوجات چرمی، محصولات بومی و گل و گیاهان زینتی را در این نمایشگاه برای عرضه و فروش ارائه کردند.
حجتالاسلام فریادی، امام جمعه چرداول نیز برپایی این نمایشگاه را همسو با تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبر معظم انقلاب دانست.
این رویداد به همت بسیج مساجد و محلات شهرستان و با حضور فعال پایگاههای مقاومت و مشارکت گسترده مردم برگزار شد و جلوهای از توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیجیان را به نمایش گذاشت.