هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از کلیه محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل می‌آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیات بازرسی دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ نفر از قضات این مرجع عالی قضایی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ به استان مازندران عزیمت و حسب ابلاغ ریاست دیوان عالی کشور به امر بازرسی از محاکم استان مازندران می‌پردازند.

اعضای هیات بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور به ریاست عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت و جمعی از قضات با سابقه با حضور در محاکم استان مازندران به مدت یک هفته کاری، از چگونگی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در این محاکم نظارت به عمل خواهند آورد.

نظارت برعملکرد تمامی شعبه‌های ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران متشکل از ۲۳ شهرستان از جمله آمل، ساری، بابل، میان درود، گلوگاه، سوادکوه (پل سفید) جویبار، نکاء، بهشهر، بابلسر، نوشهر و ۱۰ بخش از جمله سیمرغ، لاریجان، چهاردانگه، بندپی، گتاب و دادبودشت در دستور کار این هیات قرار دارد، در این بازدید نظارتی، تعداد ۳۸۵ شعبه محاکم استان مازندران دادگاه‌های عمومی و حقوقی با ۱۲۸ شعبه، اجرای احکام مدنی ۵۲ شعبه، دادگاه‌های کیفری دو ۶۱ شعبه، دادگاه‌های صلح ۶۶ شعبه، دادگاه‌های تجدیدنظر ۴۸ شعبه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی ۶ شعبه، دادگاه‌های کیفری یک، ۶ شعبه، دادگاه‌های خانواده ۱۲ شعبه، دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی ۱ شعبه، دادگاه‌های نظامی ۳ شعبه، دادگاه‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و کمیسیون جبران خسارت یک شعبه، در زمینه اجرای بهینه عدالت به این ترتیب مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

بازرسی از محاکم استان‌ها در زمینه اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴، همچنین ارتقاء اثربخشی نظارتی دیوان عالی کشور در سند تحول قضایی و با هدف رفع مسائل و مشکلات موجود، انجام می‌شود.

همچنین با عنایت به اصل ۱۶۱ قانون اساسی، این مرجع عالی قضائی بر عملکرد محاکم سراسر کشور در اجرای صحیح قوانین نظارت عالی داشته و طی یک برنامه جامع مقرر شده است از همه قضات دیوان عالی کشور به صورت نوبه‌ای در غالب هیات‌های بازرسی که به صورت فصلی انجام می‌شود استفاده شود؛ دیدار چهره به چهره قضات دیوان عالی کشور با قضات محاکم در تبادل تجربیات و استفاده از نظرات تخصصی نقش بسزایی خواهد داشت.

این هیئت پس از انجام بازرسی در جلسه‌ای مشترک با حضور مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان مازندران، یافته‌های خود را در قالب مسائل، نقاط ضعف، نقاط قوت، پیشنهادات و راهکار‌ها بیان می‌کند و در نهایت نتایج حاصله طی گزارشی مبسوط تقدیم ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی خواهد شد.