فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروها گفت: جزایر کشور «دژهای مستحکمی» هستند و رزمندگان حاضر در آنها با اراده و معنویت بالا آمادگی دفاع از تمامیت ارضی‌ را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریادار علیرضا تنگسیری در حاشیه بازدید از یگان‌های ویژه عملیاتی مستقر در جزایر نازعات خلیج فارس اظهار کرد: دشمنان باید دندان طمع خود را نسبت به جزایر ایران بکشند، چرا که این دندان ریشه ندارد جزایر ما در سراسر خلیج فارس دژهای مستحکمی هستند که مردانی پولادین و آماده در آن حضور دارند و اگر دشمن خطایی کند، همان‌جا پاسخ قاطع خواهد گرفت.

وی با اشاره به سطح بالای آمادگی نیروهای سپاه در این جزایر افزود: اراده، ایمان و معنویت رزمندگان ما در تمام این نقاط بسیار بالا است؛ به ولی‌امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اطمینان می‌دهیم که سربازان شما در دریا بیدار، هوشیار و آماده‌اند و به یاری خدا دشمن را در تحقق اهداف خود ناکام خواهند گذاشت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه با تأکید بر نقش کشورهای منطقه در حفظ امنیت خلیج فارس خاطرنشان کرد: ما دست دوستی به سوی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دراز می‌کنیم تا با همکاری و همدلی، امنیت پایدار را در این منطقه حساس برقرار کنیم همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم، آماده برگزاری رزمایش‌های مشترک با حضور همه کشورهای منطقه هستیم.

دریادار تنگسیری افزود: قدرت‌های فرامنطقه‌ای هیچ‌گاه برای ملت‌های مسلمان امنیت نخواهند آورد. حضور آن‌ها تنها باعث اختلاف‌افکنی، غارت و بی‌ثباتی است ریشه تمام مناقشات و ناامنی‌ها در خلیج فارس، دخالت‌های استکبار جهانی است، زیرا سود آن‌ها در ناامن نگه داشتن این منطقه است.

وی به نبرد دوازده‌روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این جنگ، ما پیروز شدیم؛ چراکه دشمن جنگ را آغاز کرد اما به هدف خود نرسید و برای پایان دادن به آن التماس می‌کرد به لطف خدا و با دستان رزمندگان اسلام، ضرباتی به رژیم صهیونیستی وارد شد که هرگز تصورش را نمی‌کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: توان تهاجمی و عملیاتی ما پس از این جنگ نسبت به قبل، بسیار بیشتر و آماده‌تر شده است دشمنان بدانند که نیروهای ما در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هر گونه خطایی را با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهند کرد.