کارگاه آموزشی «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» با همکاری مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، شهرداری تهران و دفتر نمایندگی یونیسف در ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهمنظور ارتقای آگاهی و توانمندسازی مدیران و کارشناسان شهری در حوزه حمایت از کودکان، کارگاه آموزشی «نظام حمایت از اطفال و نوجوانان» با حضور مدیران و کارکنان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در محل سالن مدیریت بحران منطقه ۶ شهرداری تهران برگزار شد.
در این کارگاه که با همکاری مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق نظام جامع حمایت از کودکان، موضوعاتی از جمله شناخت کودک، کودکی و اهمیت آن در مدیریت شهر دوستدار کودک، مفهومشناسی حقوقی مرتبط با شهر دوستدار کودک، تبیین و تحلیل حقهای کودکان و نحوه اجرای آنها در محیط شهری دوستدار کودک، شناسایی وضعیتهای مخاطره آمیز طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
سطح بندی و نحوه و فرایند مداخلات حمایتی، آشنایی و تحلیل نظری و اجرایی وظایف و تکالیف عمومی و اختصاصی شهرداریها در حمایت از کودکان و همچنین رویکردهای ملی و بینالمللی حمایت از حقوق کودکان از دیگر مواردی بود که در این کارگاه آموزشی ارایه شد.
در این کارگاه و با هدف ایجاد بستر توسعه برنامههای پایدار در حوزه حمایت اجتماعی و ارتقای فرهنگ حقوق کودک در شهر تهران، بر تداوم برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان مرجع ملی حقوق کودک و شهرداری تهران و سایر نهادهای مرتبط تأکید شد.