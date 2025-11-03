پخش زنده
کارشناس مسائل سیاسی: مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان پیامی روشن به آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین ملت های آزادیخواه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حکیمه سقای بی ریا در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: روزهای خاص در تاریخ یک کشور که در ادبیات انقلاب اسلامی از آنها به عنوان یوم الله یاد میشود، تجلی حافظه تاریخی یک ملت به شمار میآید.
وی افزود: حضور ما در اولین راهپیمایی ۱۳ آبان پس از جنگ با رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا و جنگ مستقیم با رژیم مستکبر آمریکا پیامی روشن به این دو دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی و ملت ایران دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: این راهپیمایی همچنین پیامی برای مردمی است که به دنبال دنیای عادلانه تری هستند، چرا که آنان میخواهند از این نظم ظالمانهای که کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در جهان به راه انداختهاند، عبور کنند.
بی ریا تصریح کرد: رابطه دشمنانه ما با آمریکا از تسخیر لانه جاسوسی آغاز نشد، بلکه همانگونه که رهبری فرمودند باید حداقل ۷۲ سال به عقب برگردیم و ببینیم که از کودتای ۲۸ مرداد، پایه گذاری حکومت دست نشانده در ایران، ایجاد ساواک و ۵۰ هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران و منافع ایران که در چنگال آمریکا خرد میشد، آغاز شده است.
وی گفت: در نقطه بسیار حساسی قرار داریم و امیدواریم این حضور پرشورتر از سالهای گذشته باشد.