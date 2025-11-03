استاندار قم، ازتسریع تحویل واگن‌های متروی قم در کمتر از یک سال آینده و اجرای طرح‌های نوسازی صنایع استان برای افزایش بهره‌وری و کاهش آلایندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار استاندار قم و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دو محور کلیدی توسعه صنعتی و حمل‌ونقلی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.

در محور نخست، موضوع تحویل واگن‌های متروی قم مطرح شد و مقرر شد با پیگیری‌های ایدرو، روند تأمین و تحویل ناوگان در کمتر از یک سال آینده نهایی شود؛ این اقدام، گام مهمی برای بهره‌برداری شهروندان قمی از سیستم حمل‌ونقل ریلی شهری است و با قرارداد‌های داخلی و خارجی اخیر، ۶۵ واگن برای خط یک مترو تأمین شده است. استاندار قم با اشاره به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برق‌رسانی خط، تأکید کرد که این تسریع، به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی در شهر کمک شایانی می‌کند.

در محور دوم، استفاده از ظرفیت‌های ایدرو برای اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی صنایع استان مورد توافق قرار گرفت؛ این طرح‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و کنترل آلایندگی‌های صنعتی طراحی شده و مسئولان ایدرو آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار اعلام کردند.

استاندار قم ضمن قدردانی از همکاری وزارت صمت، بر اهمیت به‌روزرسانی فناوری واحد‌های صنعتی و ارتقای ظرفیت‌های زیست‌محیطی برای تحقق توسعه پایدار استان تأکید کرد.

همچنین، مقرر شد تیمی از کارشناسان ایدرو هفته آینده به قم سفر کنند تا در نشستی توجیهی با صاحبان صنایع، نحوه ارائه درخواست‌ها برای بهره‌مندی از طرح‌های نوسازی را توضیح دهند.