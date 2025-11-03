پخش زنده
استاندار قم، ازتسریع تحویل واگنهای متروی قم در کمتر از یک سال آینده و اجرای طرحهای نوسازی صنایع استان برای افزایش بهرهوری و کاهش آلایندگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار استاندار قم و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) دو محور کلیدی توسعه صنعتی و حملونقلی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.
در محور دوم، استفاده از ظرفیتهای ایدرو برای اجرای طرحهای نوسازی و بازسازی صنایع استان مورد توافق قرار گرفت؛ این طرحها با هدف افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و کنترل آلایندگیهای صنعتی طراحی شده و مسئولان ایدرو آمادگی خود را برای حمایت از طرحهای زیستمحیطی و توسعه پایدار اعلام کردند.
استاندار قم ضمن قدردانی از همکاری وزارت صمت، بر اهمیت بهروزرسانی فناوری واحدهای صنعتی و ارتقای ظرفیتهای زیستمحیطی برای تحقق توسعه پایدار استان تأکید کرد.