ورودی باغ مینو که زمانی منزل دکتر محمد نمازی پایه گذار بیمارستان نمازی در شیراز بود در اقدامی خودسرانه تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نمازی زاده از متمولین و ثروتمندان ایرانی بود که از خیّران و نیکوکاران روزگار بهشمار میآمد و منشأ پدید آمدن آثار خیریه و بناهای عام المنفعهٔ بسیاری، به ویژه در زادگاه خود، شیراز شد که از آن جمله بیمارستان نمازی شیراز است.
خانه او در محوطه و باغ مینو مربوط به دوره پهلوی است که در ضلع غربی خیابان خیام واقع شده و این اثر ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۷۸۲ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
باغ مینو از سوی ابوالقاسم مهندسی طراحی شد؛ معمار برجستهای که خطوط کلاسیک اروپایی را با باغسازی ایرانی در هم آمیخت و مسیر ورود، فضاسازی دقیق و جایگاه کوشک مرکزی، گواه تلفیق بینظیر هنر، ذوق و مهندسی است
بخشی از ورودی اصلی باغ (کالسکهخانه) بدون مجوز و به صورت خودسرانه تخریب شد
معاون ادارهکل میراثفرهنگی فارس از تشکیل پرونده برای دستاندرکاران تخریب بخشی از ساختمان ورودی باغ تاریخی مینو در شیراز خبر داد.
صادق زارع گفت: متاسفانه فردی که مالکیت باغ را بر عهده دارد بدون کسب مجوز از اداره کل میراث در اقداماتی خودسرانه بخشی از فضای ورودی تخریب کرده است.
وی افزود: به محض مطلع شدن، با هماهنگی دادستان مرکز استان در مکان حضور یافتیم و بدون هیچ مماشاتی شبانه دستگاهها را توقیف و شکایت کردیم.
زارع با بیان اینکه مالک طرحی داشته، اما بهصورت مکتوب آن را به میراث ارائه نکرده و با کجسلیقگی و خودسرانه نسبت به تخریب اقدام کرده است، اظهار داشت: ما بهموقع متوجه شده و مانع انجام ادامه کار شدیم.
ورود میراث فارس به موضوع تخریب باغ مینو در شیرازمعاون میراث فرهنگی فارس با تأکید بر لزوم بازسازی بخشهای جزئی تخریب شده (بخشی از دو طرف ورودی مشهور به کالسکهخانه) مطابق تصاویر و نقشهها، گفت: در سالهای گذشته هم اتفاقاتی افتاده و در عرصه باغ ساخت و سازهای جدیدی صورت گرفته است که بر اساس طرح قبلی که ارائه کردهایم، هنگام مرمت باغ این ساخت و سازها هم باید تخریب و جمعآوری شوند.
وی در پایان تصریح کرد: میراث فرهنگی شکایت کرده و پیگیر ماجرا خواهد بود.
باغ مینو فراتر از یک بنای تاریخی میراثی ملموس و نمونهای بینظیر از معماری و باغسازی دوره پهلوی و طراحی شهری شیراز است و میراث ناملموس ما با یاد و نام محمد نمازی، خیر و پیشگام خدمت اجتماعی، که ارزش فرهنگی باغ را دوچندان کرده است.