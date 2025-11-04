به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره استعداد‌های درخشان گیلان گفت: کنکور امسال ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان سمپاد گیلان در دانشگاه‌های معتبر دولتی پذیرفته شده‌اند که از این تعداد ۱۲۸ نفر در رشته پزشکی، ۲۴ نفر در رشته دندان‌پزشکی، ۱۲ نفر در رشته داروسازی، ۷ نفر در رشته دامپزشکی، ۱۳۸ نفر گروه مهندسی ریاضی، ۱۱ نفر گروه مهندسی تجربی، ۱۳ نفر در رشته حقوق، ۳۰ نفر در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان، ۳ نفر در رشته هنر و ۱۳۷ نفر هم در دیگر رشته‌های دانشگاهی پذیرفته شدند.

اسماعیل نوغانچی با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، والدین آن‌ها و معلمان و ابراز امیدواری برای ادامه این روند در سال‌ها اینده با تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش، افزود: این افتخار آفرینی نتیجه تلاش مستمر دانش‌آموزان، همراهی والدین، زحمات معلمان و گروه اجرایی دبیرستان‌های استعداد‌های درخشان گیلان است.