فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک جاعل و کلاهبردار حرفهای در محدوده ی دولت آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری در این باره گفت: در طول هفتههای گذشته اخباری مبنی بر فروش سکههای گرمی تقلبی پارسیان پرس شده به همراه سکههای غیر تقلبی برای گمراه کردن خریداران و به همراه مقداری وجه نقد برای معاوضه با مصنوعات طلا توسط خانم و آقا به کلانتری واصل میشد.
پیرو رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی، مشخص شد؛ متهم با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری از کسبه میکرد. در ادامه، این فرد شناسایی و تیم عملیات کلانتری ۱۶۷ دولت آباد، دستگیری او را در دستور کار قرار دادند.
وی با عنوان اینکه در تحقیقات مشخص شد، فرد بسیار حرفهای بوده افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی بعد از شناسایی هویت و مخفیگاه نامبرده و زیر نظر گرفتن او بصورت نامحسوس وی را در حالی که قصد داشت از یکی از کسبهها کلاهبرداری کند دستگیر شد.
سرهنگ مافی با تاکید بر اینکه تاکنون ۲۰ شاکی به کلانتری مراجعه کردند، خاطرنشان کرد: مجرم به ۳۵ فقره جعل و کلاهبرداری اعتراف کرده و برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: فریب این افراد سودجو را نخورید و از هر گونه همکاری با این افراد جاعل خودداری نمایند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.