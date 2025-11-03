تیم فوتبال تراکتور مقابل حریف خود الشرطه عراق به یک پیروزی ارزشمند دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا تیمهای تراکتور و الشرطه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود تیم میزبان به پایان رسید.

تک گل این مسابقه را مهدی ترابی در دقیقه ۲۶ وارد دروازه الشرطه عراق کرد تا سرخپوشان تبریزی شانس ورود به چهار تیم بالای جدول را داشته باشند.

تیم فوتبال تراکتور در این دیدار حساس در برابر الشرطه موفق به کسب پیروزی شد و سه امتیاز ارزشمند را به حساب خود اضافه کرد تا در جدول هشت امتیازی شود و در رتبه سوم قرار بگیرد.