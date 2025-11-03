به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایشگاه شهر هوشمند با هدف معرفی تازه‌ترین دستاورد‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت شهری، شهرسازی دیجیتال و خدمات هوشمند، با حضور آقای علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناور و وزارت کشور، و جمعی از مدیران عالی رتبه بخش خصوصی و دولتی افتتاح می‌شود.

به نقل از ستاد خبری نمایشگاه: این رویداد با هدف معرفی آخرین دستاوردها، فناوری‌ها و راهکار‌های نوین در حوزه مدیریت یکپارچه شهری، شهرسازی دیجیتال و خدمات هوشمند، برگزار شده است. مراسم افتتاحیه با حضور هیئت بلندپایه‌ای از مقامات رسمی، شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، و کشور، و همچنین مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی همراه بود.

در مراسم افتتاحیه، آقای رفیع‌زاده ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه، بر اهمیت توسعه شهر‌های هوشمند، تحول دیجیتال در خدمات عمومی و نقش فناوری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید خواهند کرد.

همزمان با بخش نمایشگاهی، کنفرانس تخصصی شهر هوشمند نیز با حضور صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. محور‌های اصلی این کنفرانس بر موضوعاتی، چون حکمرانی داده‌محور، استفاده از هوش مصنوعی در پایش شهری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نسل پنجم و امنیت سایبری در محیط‌های هوشمند تمرکز خواهد داشت.

نمایشگاه «شهر هوشمند» فرصتی است بی‌نظیر برای هم‌افزایی میان بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی در مسیر تحقق اهداف دولت هوشمند و شهر پایدار، و ترسیم نقشه راهی برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات نوین و یکپارچه. متخصصان، مدیران و علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با آخرین نوآوری‌ها، از این رویداد بازدید نمایند.

ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ آبان ماه در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌گردد.