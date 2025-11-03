دانش‌آموزپایه یازدهم رشته ریاضی در یکی از مدارس غیرانتفاعی زرند، هنگام ورزش در مدرسه دچار ایست قلبی ناگهانی شد و با وجودتلاش‌های نیرو‌های اورژانس و کادر درمان، جان باخت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، امین عرب‌پوررئیس فوریت‌های پزشکی زرند گفت: در پی دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری این دانش‌آموز، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شدند وپس از رسیدن بر بالین وی مشخص شد دچار ایست قلبی شده که عملیات احیا بلافاصله آغاز شد و پس از انتقال به بیمارستان امام علی ، تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه یافت، اما متأسفانه بی‌نتیجه ماند.

امین میرزایی، مدیر مدرسه نیز گفت: امیرحسین سیستانی دانش‌آموزی مؤدب، بااخلاق و بسیار کوشایی بود که در کنار موفقیت‌های تحصیلی، در عرصه ورزش نیز رتبه برتر داشت و رفتنش برای همه ما باور نکردنی است.