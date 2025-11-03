به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دانش‌آموزان در این پویش با بیان شعار‌هایی مبنی بر مقاومت و استقلال، اعلام کردند فردا با حضور پرشور در راهپیمایی سیزدهم آبان، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.

به گفته ایزانلو مدیر دبستان غدیر، هدف از اجرای این پویش، تبیین روحیه خودباوری و استکبارستیزی در میان نسل جوان و انتقال پیام عزت و اقتدار ملت ایران به جهانیان است.