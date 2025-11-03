فردا، برگزاری دیدار حساس و معوقه لیگ برتر هندبال بانوان در تهران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق فردا (سه‌شنبه) در دیداری معوقه از هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های به مصاف هم می‌روند.

سنگ‌آهن بافق و استقلال در بازی‌های هفته سوم لیگ برتر هندبال به ترتیب مقابل نامی‌نو اصفهان و کسری گرمدره به پیروزی رسیده‌اند تا با انگیزه بیشتری در این بازی معوقه مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

هم‌اکنون سنگ‌آهن بافق و استقلال تهران با ۴ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و سایه‌به سایه در تعقیب یکدیگرند و همین امر بر حساسیت این دیدار می‌افزاید.

بازی استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق فردا، سه‌شنبه، ۱۳ آبان و از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار فدراسیون هندبال برگزار می‌شود. قضاوت این دیدار برعهده کوبل داوری المیرا نصر و راحله شهبازی است.

همچنین شیدا ذوفن نماینده فدراسیون و آزاده وسیلی ناظر داوری این دیدار هستند.