به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعی از معاونان و مسئولان عالی‌رتبه سپاه خبر داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه اظهار کرد: همچنین سردار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز در این نشست حضور داشت؛ ابتدا فرماندهان سپاه گزارشی جامع از اقدامات و فعالیت‌ها در ماه‌های اخیر ارائه کردند.

وی ادامه داد: همچنین سردار پاکپور، گزارشی از عملکرد سپاه از زمان آغاز مسئولیت خود، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و سلسله عملیات‌های سپاه برای تنبیه رژیم متجاوز صهیونیستی و پاسخ قاطع به اقدامات این رژیم در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه نیروی هوافضا، ارائه داد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم افزود: فرمانده کل سپاه در این نشست با تحلیل شرایط کشور و منطقه، از آمادگی کامل و حداکثری نیرو‌های سپاه پاسداران برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت خبر داد و تأکید کرد که امروز سطح آمادگی سپاه نسبت به دوران جنگ ۱۲ روزه به‌مراتب بالاتر است و این نهاد در اوج اقتدار و آمادگی قرار دارد.

رضایی بیان کرد: در ادامه نشست نیز سردار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه گزارشی درباره وضعیت امنیتی کشور و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ضریب امنیت ملی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سپاه پاسداران، به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، بر حمایت کامل مجلس خصوصا این کمیسیون از سپاه تأکید و اعلام آمادگی کردند که از تمام ظرفیت‌های مجلس برای حمایت و پشتیبانی از این مجموعه استفاده کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این نشست، سپاه پاسداران را مظهر ایثار، ازخودگذشتگی و اقتدار ملت ایران توصیف کرد و گفت که سپاه امروز در اوج آمادگی برای مقابله با دشمنان ملت ایران قرار دارد و به هرگونه شرارتی پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان این نشست مشترک، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اهدای لوح تقدیری از سوی رئیس کمیسیون به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از زحمات، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های این مجموعه انقلابی، به‌ویژه در دوران اخیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه تجلیل کردند.