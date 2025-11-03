پخش زنده
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران گفت: میدانستیم بازی سختی مقابل ژاپن داریم، اما بازیکنانم تمام تلاششان را کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شعبانخمسه پس از دیدار مقابل ژاپن اظهار داشت: با توجه به تجربه چندین دوره حضور در ردههای مختلف، میدانستیم بازی سختی در پیش داریم، اما بازیکنانم تمام تلاش خود را کردند و تا جایی که توانستند جنگیدند.
وی افزود: نباید انتظار بیش از حدی از این بازیکنان داشت، زیرا هنوز تجربه زیادی در بازیهای بینالمللی ندارند. با این حال، هر دیدار برای آنها تجربهای ارزشمند است و میتواند در مسیر رشدشان بسیار موثر باشد.
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختران کشورمان ادامه داد: تیم ژاپن بسیار منظم و باتجربه است و با سرعت بالا و خطاهای کم بازی میکند. به آنها بابت عملکردشان تبریک میگویم. امیدوارم با حمایت فدراسیون بتوانیم روند رشد این بازیکنان را ادامه دهیم و آینده روشنی برایشان رقم بزنیم.
شعبانخمسه در پایان گفت: از حالا برای بازیهای بعدی برنامهریزی میکنیم تا در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.
تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی سه بر صفر مغلوب ژاپن شد و با یک برد و دو شکست به کار خود در این مرحله پایان داد.