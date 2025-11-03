گل گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان کشور، در خانه جشنواره گل راه انداخت و بانوان بمی هم برابر قرمزپوشان پایتخت پیروز میدان شدند.

به گزار ش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان کشور، جام کوثر امروز تیم گل گهر سیرجان در خانه خود به مصاف یاسام کردستان رفتند و موفق شد با نتیجه پر گل هفت بر صفر تیم میهمان را در هم بکوبد.

تیم خاتون بم هم در تهران به مصاف تیم پرسپولیس رفت و در پایان با تک گل فاطمه گرایلی یک صفر به برتری رسید

تیم خاتون بم با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان ماند. بعد از تیم خاتون، گل گهر سیرجان با ۱۵ امتیاز و ایستا با ۱۰ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.