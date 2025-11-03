سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ژاپن، گفت: مقبال تیم تهاجمی ایران، بازی خوبی داشتیم، در توپ‌گیری از عملکردمان رضایت دارم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دایچی سجوسا پس از پیروزی شاگردانش در دیدار مقابل ایران، اظهار داشت: تیم ایران را یک تیم تهاجمی و تقریبا سریع دیدیم. در دفاع، توپ‌گیری و بلاک عملکرد خوبی داشتیم و از این موضوع رضایت داریم.

وی افزود: بزرگ‌ترین چالش ژاپن این بود که بتوانیم به‌سرعت از امتیازگیری تیم مقابل جلوگیری کنیم و فاصله امتیازی را حفظ کنیم.

سجوسا در پایان اظهار داشت: داوری مسابقه خوب بود، اما‌ای‌کاش سیستم ویدیو چک در این مسابقات وجود داشت، چون در چند صحنه دیدار با ایران واقعا به آن نیاز داشتیم.

تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی سه بر صفر مغلوب ژاپن شد و با یک برد و دو شکست به کار خود در این مرحله پایان داد.