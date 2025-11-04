به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع " چرایی تسخیر لانه جاسوسی " میزبان دو چهره از دانشجویان پیرو خط امام در واقعه تسخیر سفارت آمریکا بود. آقایان شاکری و روح‌الامینی، که در سال ۱۳۵۸ به ترتیب ۲۱ و ۱۹ سال داشتند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سوال: در آستانه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با مروری بر ۱۳ آبان ۱۳۵۸، آقای شاکری و آقای روح الامینی دو دانشجویی که در جریان تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند، یکی ۱۹ ساله و یکی ۲۱ ساله، امشب میهمان گفتگوی ویژه خبری هستند. آقای شاکری دانشجوی ۲۱ ساله، اگر از همین حالا که ما در آستانه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ هستیم برگردیم به ۱۳ آبان ۱۳۵۸ باز هم این کار را می‌کنید، از این اقدام پشیمان نیستید؟

شاکری: صد در صد که جمیع آن شرایطی که در آن زمان رخ داد، حرکت حزبی و سیاسی نبود. حرکت آگاهانه، منطبق بر شرایط، منطبق بر مستنداتی که مبنی بر دخالت آمریکا در مسائل مختلف کشور و بعد از بررسی راه‌های گوناگون توسط دانشجویان نخبه دانشگاه‌های برتر کشور. یعنی تمام این دانشجویانی که آنجا سفارت را تسخیر کردند، عزیزانی بودند که جزء نخبگان کشور بودند. از دانشگاه‌های برتر بودند. بنابراین افرادی نبودند احساسی و بر سر احساس باشند. بر سر اعتقاد و مستند به دلایل قوی این کار را انجام دادند و کاری کردند که موثرترین نوع اعتراض باشد به دخالت‌های آمریکا. بنابراین آن شرایط هر کجا که حاکم باشد، قطعا آن اتفاق خواهد افتاد، چه توسط ما و چه توسط دیگرانی که با آن صحنه مواجه شدند، بنابراین آن شرایط قطعا حکم می‌کند که هر زمان آن شرایط جمع شود ما قطعا آن کار را انجام می‌دهیم.

سوال: پس پشیمان نیستید که در ۱۳ آبان یک چنین اقدامی را انجام دادید؟

شاکری: صد در صد جریانی که با قطع ارتباط ما با آمریکا رخ داد، به دست آورد‌های بزرگی ما الان در کشور رسیدیم که شاید با حضور آمریکا اصلا این احتمال نبود. اصلا اجازه نمیداد که این دستاورد‌ها بدست بیاید و جالب است بدانید از آن زمان با نفوذی‌های خودشان در دولت موقت افرادی داشتند. اصلا این برنامه را داشتند می‌بردند جلو که انقلاب را از مسیر خودش منحرف کنند. پس نه تنها این قطع ارتباط باعث پیشرفت‌های بزرگی در حوزه هوافضا، بیومکانیک، بیوالکترونیک، نانو، دفاعی، کشتی سازی، ناو و ناوبری، سلول‌های بنیادی، رادیودارو‌ها، خدمات هسته‌ای، در عین تحریم‌های سرسختی که آمریکا بر ملت ایران انجام داد، همان دانشجویانی که آن مسیر را ادامه دادند الان این دستاورد‌ها را برای کشور رقم زدند. الحمدالله طوری شده که خوداتکا تمام آن تحریم‌هایی که برای فناوری، برای دارو، برای مواد غذایی برای انواع تحریم‌ها که انجام دادیم، فرزندان ادامه دهنده راه دانشجویان، الحمدالله الان در دانشگاه‌های دارند این را به قله‌های رفیع می‌رسند. شما بردندگان المپیاد‌ها را در دهه‌های مختلف، سال‌های مختلف و امسال دارید می‌بینید که همین‌ها اتفاق عظیمی افتاده است. قطعا دستاورد این قطع ارتباط و ادامه دهنده راه قدرتمند شدن کشوری که مردم از دانشجویان گرفتند. آخرین نکته این که ما کجا می‌فهمیم این کار درست بوده؟ آقای دکتر خاطرشان هست، بعید می‌دانم هیچ گروه سیاسی، هیچ دایره و موسسه و دستگاه بخش خصوصی و بخش دولتی و هیچ فردی از آحاد مردم نبودند که آمدند جلوی لانه با این دانشجویان اعلام حمایت کردند و چه حرکت‌های خودجوشی از سراسر دنیا نه تنها داخل ایران، باور کنید اگر ما اجازه می‌دادیم مردم دنیا می‌آمدند با این حرکت دانشجویان ابراز همبستگی می‌کردند. چطور کاری که اینگونه مورد حمایت اکثریت است شما بروید اسناد آن زمان را بخوانید، یک نفر مخالفت با این کار نکرده. بنابراین وقتی این کار از عمق وجود مردم بیرون آمده و برخواسته، اینگونه مورد حمایت قرار می‌گیرد و حضرت امام هم می‌فرماید انقلابی بزرگتر از این نیست.

سوال: نکته‌ای را اشاره کردید. گفتید تسخیر لانه جاسوسی را نقطه عطف قرار دهیم و بپردازیم به آنچه که بعد از آن در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، در جهان اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها حاصل کردند این بحث بسیار مفصلی است. آقای روح الامینی ۱۹ ساله بودید، ۱۳ آبان ۵۸، دانشجوی ۱۹ ساله از کاری که کردید پشیمان نیستید؟

روح الامینی: ما بر همان عهد بودیم و هستیم و ان شاءالله عاقبت بخیر شویم بر همان عهد و بمانیم و تا نفس در سینه داریم این مسیر نورانی را ادامه دهیم. الان جوان‌های ما فاصله گرفتند. آن زمان شاید اصلا به دنیا هم نیامده بودند ولی آشنا هستند با دانشگاه‌های برتر کشور. الان برترین دانشگاهی که همه دوست دارند بروند دانشگاه شریف است. بعد دانشگاه تهران، یا قبل و بعد از آن، من دانشگاه تهرانی هستم. دانشگاه پلی تکنیک و امیرکبیر فعلی، دانشگاه شهید بهشتی این سه چهار دانشگاه برتر در همه رشته‌ها، کعبه آمال همه است که آنجا بیایند و بعد ما کنکور و آزمون مان هم برای قبل از پیروزی انقلاب است و سهمیه و از این حرف‌ها آن موقع خبری نبود. برترین دانشجویان نخبه کشور بوده، کار را عوض کردند؟ مگر می‌شود؟ دو: بدون فکر بوده؟ بدون بررسی عواقب آن بوده؟ و و و. شما نگاه کنید فقط این نیست، نقطه عطف‌هایی که گره خورده با تاریخ ما در خدمت به مردم، این نقطه عطف‌ها پیروزی انقلاب است برای استقلال، آزادی؛ جهاد سازندگی است برای آبادانی روستا‌ها و محروم‌ترین قشر‌های کشور که در رژیم ستم شاهی کمترین توجه را داشته. گرچه شهر‌های ما هم آن زمان روستا‌های بزرگی بودند، نطفه جهاد سازندگی از کجا شروع شد؟ همین دوستانی که این حرکت را پایه گذاشتند در میدان انقلاب در انجمن اسلامی دانشگاه تهران در جلسات جمع می‌شدند. اوایل تابستان ۵۸، گفتند ما تعطیل شدیم، انقلاب شده برای مردم چه کنیم؟ ایده جهاد سازندگی تشکیل شد و این‌ها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اگر سپاه نبود، کشور نبود، قدرت دفاعی ما نبود. این دست توانا و بلند خدا رحمت کند حاجی زاده‌ها و تهرانی مقدم‌ها در دفاع از ناموس و حیثیت این وطن و این کشور، از کجا در آمده؟ ۲۵-۳۰-۴۰ سال تداوم علم، قدرت در حوزه‌هایی که ما ممنوعه بودیم. حوزه‌هایی که اندک تسلیحاتی به ما می‌دادند. در رژیم ستم شاهی آمریکایی‌ها، کنار هر کدام چند مستشار بوده. ۵۳ هزار مستشار بود. نمی‌توانستند دست به وسیله‌ای بزنند آن وسیله‌ها آکبند برای تعمیر می‌رفت و برمی گشت. اگر سپاه نبود این قدرت دفاعی و سپر حفاظتی این ملت و این دست توانا برای برخورد با متجاوزین نبود، این از کجا بود؟ همین دانشجویان بودند، همین دانشجویان لانه را اشغال کردند که امام فرمود در ایران انقلاب است. انقلابی بزرگتر از انقلاب اول و عظمت کار در این است که ما همان طوری که قطع وابستگی کردیم با دیکتاتوری، با استبداد و آزادی ملت، ما قطع رابطه مان باآمریکا و این حرکت اعتراضی و توابع آن باعث رشد آموزش عالی کشور ما شده است. مگر ما چند صد هزار دانشجو قبل از انقلاب داشتیم؟ الان میلیون‌ها در جریان تحصیل هستند و میلیون‌ها فارغ التحصیل. این به برکت این استقلالی بوده که پای آن ایستادیم.

سوال: پس دشمنی‌ها و خصومت‌های آمریکا فقط بخاطر مرگ بر آمریکا و استکبار ستیزی نیست. الان که بیشتر توجه می‌کنم همه این مولفه‌هایی که قدرتی که شما از جمهوری اسلامی نام می‌برید، مردم، علم، توان موشکی، توان دفاعی، ...

روح الامینی: ما در داروسازی مان و آقای دکتر در رشته عمران شان، می‌آییم فرض می‌کنیم اکستراپولیت می‌کنیم دیتا‌ها را. تامین بدهیم وضعیتی را که اگر این همانی جلو برود آینده چه می‌شود؟ سناریو سازی. فرض کنیم، فرض محال که محال نیست، این سفارت آمریکا هم گرفته نمی‌شد. یا نه، فرض می‌کنیم ما با خواب خوش برجام به فرجامی رسیده بودیم الان زبانم، لال سفارت آمریکا هم در ایران راه افتاده بود، چه چیز‌هایی پیش می‌آمد؟ چه صحنه‌ای رقم می‌خورد در ارتباط با مردم؟ چند روز پیش با تعدادی از نماینده‌ها بازدید داشتیم از دستاورد‌های سازمان فضایی، ماهواره، قطعات آن، وسایل آن، ارتباطات آن و تمام اجزایی که از ماهواره ساختند. الان در باشگاه فضایی غیر از بحث موشک، آن که واضح است، دیدیم در همین ۱۲ روزه، من دارم می‌گویم سرریز این رشد و علم و قوی شدن. بیاید در فضا، هنوز معطل ماهواره‌های دیگران بودیم؟ عکس‌هایی نشان می‌دهند از گوشه و کنار جهان با ماهواره خودمان خیام، دیدنی است این‌ها. بعد به این سادگی نیست که شما به این دستاورد‌ها برسید در حرارت، چند هزار درجه را باید تحمل کند. خلاء را باید تحمل کند. در سرما، پلیمر آن، الکترونیک آن، سیگنالینگ آن، و ...، این‌ها را ما الان داشتیم؟ می‌توانستیم داشته باشیم؟ در حالی که نان دانی بود و بعضی چیز‌های عاریتی که به ما می‌دادند در بحث‌های صنعتی و نظامی، نان دانی بود برای نیرو‌های خودشان و مستشاری شان. الان من داروساز هستم. ما در ۹۸ درصد عددی، ۸۰ درصد ارزشی کشور خودکفا است. سال‌ها است داریم اداره می‌کنیم. تعداد صنایع داشتیم تحت لیسانس به آن داروساز، به آن دانشمند، اجازه دخالت در آن فرمول داده نمی‌شد، فکر کند، بعد بررسی کند، پیشرفته اش کند. یکسری کارخانه‌های تحت لیسانس آمریکایی داشتیم، اسم‌های این‌ها بعد از انقلاب عوض شد، پارک دیویس و ...، ولی فقط اسم عوض نشد. جرات پیدا کردند دانشمندان ما در فرمولاسیون، در پیشرفت آن و خوداتکایی که در صنایع مختلف. می‌توانم مثال بزنم. این ناف ما، ناف وابستگی که به ضرر مردم بود. این وابستگی به ضرر مردم بود. از جیب مردم بود. هزینه زا بود و این‌ها نقطه عطف و نقطه محوری ما خدمت به مردم است. انقلاب، خدمت به مردم بود، از یوغ استبداد. انقلاب دوم این پایه گذاری قدرتی که امروز حضرت آقا گوشه‌هایی از آن را باز کردند. العلم سلطان. الان سالهاست ایشان پیشران این حرکت علمی در کشور هستند که قدرت افزا بوده برای مردم. فرض کنیم این‌ها نبود، دوباره الان مجموعه‌ای از حاکمان و متولیان و بروکرات‌هایی داشتیم که نمی‌شود، نمی‌توانیم، ما کجا، آمریکا کجا. ان شاء الله خدا مهندس بازرگان را بیامرزد، خیلی شفاف به امام می‌گفتند شما بلدوز هستید. ما فلکس واگن هستیم. ما در اداره حکومت نمی‌کشیم. آن ۹ ماهه ضعف و ناتوانی دولت موقت اگر ادامه پیدا می‌کرد ....

سؤال: آقای شاکری، این قدرت ایران در بخش‌های مختلف یا یک مقایسه‌ای کنیم، بعد از تسخیر لانه جاسوسی، ایران و آمریکا؟

شاکری: اگر بخواهم جمع بندی کوتاهی کنم، چون الان خیلی‌ها می‌گویند برویم با این مذاکره کنیم، یک دولتی است، این دولت آمریکا الان شریرتر شده یا عاقل‌تر شده است؟

روح الامینی: غزه آینه تمام نمای آمریکای سال ۵۸ است. الان نسل ما ببینند.

شاکری: اگر ۷۰ هزار کبوتر در جایی از کره زمین می‌کشتند، تمام مردم باید علیه آن قیام می‌کردند. اگر ۷۰ هزار اصله درخت در دنیا قطع می‌شد، باید تمام دنیا علیه آن قیام می‌کردند. ۷۰ هزار مردم شریف غزه را اینها قتل عام کرده‌اند. در خانه و مدرسه خودشان، در بیمارستان خودشان، در خیابان، این آمریکایی است که الان داریم. آمریکایی واضح و شفاف. ۳ میلیون قتل عام در عراق، ۲ میلیون قتل عام در افغانستان. هواپیمای ما را زدند. سردار دل‌ها را ترور کردند. سیدحسن را ترور کردند. حمله به عراق و لیبی و افغانستان و یمن و سوریه و لبنان. تمام قد از این رژیم کودک کش حمایت کردند. تمام تحریم‌هایی که امکان داشت در طول بشر کسی تصور کند، علیه ما اعمال کردند. این عملکرد آمریکا است. مردم در مقابل این عملکرد چه کاری کردند؟ در دنیا الان مردم تظاهرات می‌کنند. پرچم ایران و فلسطین را برافراشته می‌کنند. به زبان فارسی مرگ بر آمریکا می‌گویند. صد‌ها ماهواره شبانه روز هرچه دروغ دارند به خورد مردم می‌دهند. این از یک طرف و آن هم نظر مردم در دنیا. ما منزوی شده‌ایم یا آمریکا؟ چه کسی از عراق، از افغانستان و یمن فرار کرد؟ از یک یمن کوچک و بسته رفتند. این وضعیت آمریکا است. ما چه شدیم؟ در دنیا پرچم ایران برافراشته است. ایران بعنوان کشور مستقل قوی که مقابل دو قدرت اتمی جهان ایستاده است، الان حرف برای گفتن دارد. هم توسط دانشمندان و هم توسط نیروهایش، یعنی عزیز شده است. اینها از این نگران و ناراحت هستند. می‌خواستند قطعنامه بگویند که جنگ متوقف شوند، نمی‌خواستند بگویند این رژیم غاصب کودک کش را حمله کنیم، همه اینها وتو شدند. حمله به تأسیسات ما بدون علت و در حین مذاکره. یک فردی که شبانه روز علیه ما تلاش می‌کند، چطور می‌تواند قابل اعتماد باشد؟ در ده‌ها صنعت، بین اول تا دهم دنیا هستیم. در داروسازی، دانشجوی برجسته دکترا همین الان پروژه بین المللی دارد کار می‌کند. حد و مرزی برای او قابل تصور نیست. اینها هر مرزی را درنوردیدند. اینها از کجا به وجود آمده است؟ از این قدرتی که ما به وجود آورده‌ایم. حضرت آقا هم چندین بار گفته‌اند ایران قدرتمند، خار چشم آمریکا است. این فردی که این ۴۰ و چند سال این اقدام‌ها را علیه ما انجام داده، مگر ما می‌توانیم از خون سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی بگذریم، این مطالبات عمومی مردم ما است.

سؤال: علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران، ایران قدرتمند است؟

شاکری: اصلاً می‌خواهند کشوری بعنوان قله رفیع در دنیا در مقابل شان نباشد. اینها می‌خواهند ما تسلیم باشیم. الان اعلام حمله به ونزوئلا کرده است. مگر ونزوئلا چه بلایی بر سر آمریکا آورده است؟ می‌خواهد انرژی را بردارد و ببرد. دیروز اعلام کرده به نیجریه می‌خواهم حمله کنم. می‌خواهد انرژی آن را تسخیر کند. این اقداماتی است که اینها دارند. این خوی وحشیگری و این غرب را کاملاً رئیس جمهور بی عقل فعلی آمریکا دارد به خوبی نشان می‌دهد. ما از موضع قدرت خودمان باید قاطعانه دفاع کنیم و قطعناً جوانان عزیزی که الان هستند، ادامه دهنده راه بزرگانی بودند که لانه جاسوسی را تسخیر کردند. خیلی‌ها شهید شده‌اند. ما قطعاً هستیم بر آن عهدی که بسته‌ایم. مگر ما در نیویورک بودیم که گفتند مرگ بر آمریکا. مگر ما در دانشگاه کلمبیا بودیم که تظاهرات راه افتاد؟ مگر ما در کشور‌های آفریقایی و آمریکایی هستیم. یعنی فضای جهانی به این نتیجه رسیده است. آمریکا، سگ هاری در منطقه ایجاد کرده است و از آن حمایت می‌کند که هر جنایتی که می‌خواهد انجام دهد. این است که مردم جهان از این وحشیگری و تمدنی که خوی استکباری دارد متنفر شده‌اند. ایران می‌گوید من می‌خواهم مستقل باشم. با قدرت الهی تمام تلاش این مسئولین ما این است که به مردم خدمت کنند. در سیل و کرونا دیده‌اید. اقداماتی کردند که در مخیله کسی نمی‌گنجد. اینها به همت عزیزانی است که کمر بسته‌اند که این انقلاب را به سرمنزل مقصود برسانند.

سؤال: همین الان دولت و تمام ارکان نظام تلاش می‌کنند برای برطرف شدن مشکلات معیشتی؟

شاکری: مردم موحد ایران دو تصمیم بزرگ در تاریخ زندگی خودشان گرفته‌اند. یک پذیرش اسلام و مکتب امامت اهل بیت (ع)، مردم موحدمتوجه شدند که این مکتب چه مکتب آینده سازی است، به تاریخ پیوستند. دوم انقلاب اسلامی ایران در ادامه مکتبی که پذیرفته بودند. این دو پیوستگی به نظر من مردم هوشمند ایران، در طول تاریخ این دو موضوع را رقم زده‌اند. این کوتاه بیا نیست. رمز وحدت ما هم همین است. ایران متحد و مقتدر ناشی از این دو تصمیم بزرگ مردم موحد ایران است. ما همیشه موحد بوده‌ایم ولی مکتب امامت اهل بیت (ع) را پذیرفته‌ایم یعنی ما به ظهور منجی اعتقاد داریم. یعنی هستیم تا آخر تاریخ.

سؤال: همین دو تصمیم و اتفاق مهم است که مردم در بزنگاه، بهترین تصمیم را می‌گیرند. آقای روح الامینی، پرسشی که مطرح کردید، در بخش‌های مختلف اگر سفارت آمریکا تسخیر نمی‌شد؟

روح الامینی: اگر سفارت آمریکا تسخیر نمی‌شد و اگر الان سفارت آمریکا بود، می‌خواهم جلوه‌هایی از فرهنگ آمریکایی، گفتمان آمریکایی پسند، نفوذ آمریکایی و آمریکا دوستان،آمریکا پرستان. در چهل و شش سال پیش و الان مقایسه کنم. ما در ۵۸ شاهد بودیم که در گوشه و کنار کشور حرکات تجزیه طلبی به نام خلق‌های عرب، کرد، ترکمن و سیستان و بلوچستان شکل گرفته بود و ایران قدرتمند یکپارچه داشت تجزیه می‌شد. در ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال اخیر تنها مقطعی که یک وجب از این کشور کم نشده و محکم و استوار انسجام ملی ما حفظ شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. دوران پهلوی اول و دوم و قاجار، هر زمانی یک تکه از این مملکت کنده شده است. فرهنگ آمریکایی اگر شکسته نمی‌شد، نفوذ آمریکا و گفتمان آمریکا وآمریکا دوستی ناف اش با این ملت در ۱۳ آبان با شجاعت و اقتدار دانشجویان پیرو خط امام به نمایندگی از ملت، نخبگان این ملت، به نمایندگی از این ملت، انجام نمی‌شآ. الان همین طول و عرض جغرافیایی را داشتیم؟

الان حمایتی که می‌کند از تجزیه طلبان در گوشه و کنار اطراف ما همچنان این آمریکا همان آمریکا است. دست اش برسد نه تنها نطنز را بمباران می‌کند، گروه‌های تجزیه طلب را هم حمایت می‌کند. آرزوی از نیل تا فرات مگر آرزویی است که رژیم صهیونی کنار گذاشته است؟ وضعیت الان سودان، لیبی، یمن که تکه و پاره اش کردند ولی هسته اصلی اش مانده است. عراق و. سوریه، با اینکه الان فردی است که با آنها رابطه دارد، همچنان دنبال تجزیه و نابودی آنها است. حتی بعد از رژیم الجولانی، رژیم صهیونی زیرساخت‌های ملت سوریه را نابود کرد. چشم طمع به کجا است؟ چون من اهل سیاست به صورت تجربی هستم و ادعای نظری هم ندارم. رشته‌ام هم تجربی است. یک حرفی است اینکه آمریکا در اختیار اسرائیل است یا اسرائیل دراختیار ؟مریکا است؟ آنهایی که خیلی عمیق این بحث‌ها را در علم سیاست تلمظ می‌کنیم، می‌گویند این آمریکا همان آمریکا است و این بازیچه دست آنها است. بعضی‌ها در کشور ساده لوحی می‌کنند و می‌گویند اسرائیل بعضی از وقت‌ها آمریکا را گول می‌زند. نخیر این آمریکای ریگان، آمریکای کارتر،آمریکای بوش اول و دوم و آمریکای ترامپ با هم فرقی نمی‌کنند. من منتقد صدا و سیما هستم. گفته‌ام درب‌ها را باز کنید، ولی این چند شب حافظه تاریخی‌ام را یاد می‌گیرم، بسیار در رابطه با مجموعه اینجا سفارت نیست، کار قوی می‌شود برای نسل فعلی. یا آقای شاه حسینی، شبکه یک دیشب آمده اطلس دخالت‌های آمریکا در مردم جهان را از مکزیک، که این یک سوم ایالت‌های جنوبی آمریکا مکزیکو و تگزاس و اینها را گرفته. این همان آمریکای صد سال پیش است که الان کانادا و پاناما را می‌خواهد. این ترامپ یک خوبی دارد، یک آمریکای بدون روتوش است. فقط این نیست که بگوییم این یک استثناء است، این همان آمریکا است که به کره شمالی حمله کردو در کره پایگاه داردو در ژاپن حمله کرد، در آنجا پایگاه دارد. الان چشم طمع دارد در دعوای با چین به بهانه تایوان. این همین آمریکا است. بوسنی، صرب ها، همین آمریکایی است که بعد از جنگ دوم جهانی هارتر شد و کودتای ۲۸ مرداد بعد از جنگ دوم. چرا؟ چون در جنگ اول و دوم آسیب ندید و کنار ایستاده بود. قدرت بلامنازعه جهان الان دارد در بیانات اش می‌گوید. این آمریکا همان آمریکای ۱۹۵۳ میلادی است و ۲۸ مرداد ۳۲ است. فرض کنید چه چیزی الان با آن زمان فرق می‌کند؟ مثلاً اختلاف فکنی بین مردم، اختلاف بین مسئولین، فرهنگ ما نمی‌توانیم و نمی‌شود. همین در سال ۵۸ هم بود. از درون سفارت اسناد آمد که حمایت می‌کرد. در تمام تجزیه طلبی در حمایت از بعضی آدم‌های ضعیف لیبرال مسلک دولت موقت، همه در اسناد آمد. درست است ما تحلیل اجمالی داشتیم و می‌خواستیم اعتراضی کنیم ولی بعد لایه‌های عمیق این خودش را نشان داد. جوان‌های عزیز، دانش آموزان، افرادی که بعضاً ظاهر و نقابی از این تمدن غربی و گفتمان آمریکایی دارید، این را کنار بزنید. این رفتار را رژیم صهیونی در غزه در سال ۱۹۶۷ بر سر کشور‌ها هم درآورد. در جنگ ۶ روزه، اعراب و اسرائیل، لبنان، اردن، سوریه و مصر را نابود کرد. این همان است و هیچ تغییری نکرده است. نتانیاهو همان بگیم است. چه فرقی می‌کند؟ اگر این نبود، این ناف وصل بود، ما نه تنها در مواضع قدرت نبودیم، سیاستمداران زبون، ترسو، منفعت طلب. اقتداری که ما در سیاست انقلابی و انقلابیون مان در این ۴۶ سال داشتیم، باعث افتخار است. بعضی کشور‌ها در دیپلماسی یواشکی در سمینار‌ها و همایش‌ها رؤسای کشور ما را کنار می‌کشند و می‌گویند دارید خوب کاری می‌کنید. ما اگر جای شما بودیم، خوب مقاومت می‌کنید. غبطه می‌خورند و آرزو دارند که این مبنای استقلال را داشتند. بعد شرکای راهبری ما الان چین و روسیه، چرا، در مقابل جهانخواری آمریکا احساس خطر کرده‌اند؟ ما نمی‌خواهیم در دعوای روسیه و اوکراین طرف کسی را بگیریم، ولی روسیه احتمال داد که هجمه‌ای شود و تکه‌هایی از آن کنده شود. باید پیش دستی کرد. ولی الان اروپا تمام قد مقابل روسیه ایستاده است. زمزمه‌هایی از جنگ‌های جهانی آتی ممکن است دیده شود. چین، قدرت اول اقتصادی و کشورگشا، می‌گوید چطور هنگ کنگ را از انگلیس پس گرفته‌ام. می‌دانید هنگ کنگ مستعمره ۹۰ و چند ساله چین بود. قرارداد داده بود به انگلستان. آن را با ابهت پس گرفت. با یک فدرال جدا. الان می‌گوید تایوان برای چه؟ چین ملی از من جدا شود. محکم آمریکا ایستاده است. چین و روسیه احساس خطر می‌کنند. کشور‌های آفریقایی، نیجریه چند سال دیگر یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جمعیتی دنیا است و به ۷۰۰ میلیون خواهد رسید، نفت اش است. اندونزی، کشور مسلمان پرجمعیت و قوی است. چند سال دیگر از لحاظ اقتصادی به مقامات بالاتر می‌آید. این اختلافاتی که در آفریقا، در آسیا، در آمریکای جنوبی، آمریکا برای چه است؟ آمده است در استعمار نو و جدید جای آن بریتانیای کبیری که با ناوگان اش همه دنیا را زیر سیطره خودش داشت و می‌گفت در آفتاب امپراطوری بریتانیا شرق و غرب که طلوع و غروب می‌کند در این محوطه است، آمریکا چه کاره منطقه ما است که دور تا دور ما پایگاه زده است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس را به اسارت گرفته است. نفت و پول شان را می‌برد پایگاه می‌زند، برای چه؟ به چه حسابی؟ این آزادی و استقلال بها، قیمت و مابه ازاء دارد. فرض کنید این نبود، هیچکدام از این دستاورد‌ها را نداشتیم، یک قوم تو سری خور، تکه‌هایی از کشور رفته، وابسته و همچنان همین نفتی که داریم که خودمان را جمع و جور کنیم را هم می‌بردند.

سؤال: آقای شاکری، دو کلیدواژه، یکی آمریکای بدون روتوش و یکی هم خوی وحشیگری و جنگ افروزی که دارد. نوجوان و جوان امروز کسی که سال‌های پیروزی انقلاب را ندیده و نشنیده است، این آمریکای بدون روتوش را از زبان شما که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتید و دیده‌اید و شرکت کرده‌اید چطور بشنود؟

شاکری: این خوی وحشیگری و استکبار آمریکا از کجا نشأت می‌گیرد؟ از سیستم حکمرانی آامریکا. تراست‌ها و کارتل اسلحه ساز، اینها امکان ندارد که بگذارند دنیا آرام باشد. چون اگر آرام باشد این اسلحه‌ها را به کجا بفروشند؟ اگر جنگ نباشد از کجا درآمد کسب کنند؟ بزرگ‌ترین بدهکار دولت در دنیا دولت آمریکا است. به اعتبار بانک جهانی که دارد آمار بدهی‌های دولت‌های مختلف را منتشر می‌کند. این بدهی‌ها را باید از کجا بپوشاند، از کجا تأمین منبع کند. کارخانه‌های اسلحه سازی که نمایندگان آنها رئیس جمهور بدون روتوش آنها است. اینها باید جنگ ایجاد کنند که این اسلحه‌ها را بفروشند و دوم اینکه باید در دنیا اختلاف ایجاد کنند تا کشور‌ها از ترس واهمه دست ساز آمریکا، مجبور به خرید‌های نظامی بدون استفاده شوند. این همه ارتش کویت که از آمریکا اسلحه خرید و تلمبار کرد در مقابل عراق چند ساعت وام آورد؟ نیم ساعت هم دوام نیاورد. پس این ها برای چه اینها را خریده بودند؟ معلوم بود که اینها اصلاً به درد آنها نمی‌خورد و همانطور که آقای دکتر گفتند اصلا کلید آن هم دست آنها نیست. در قطر موشک شلیک می‌شود. از آسمان همسایگان قطر به خود قطر این سیستم دفاعی که آمریکا گذاشته آنجا که آمده از این جا دفاع کند بلند می‌شود هوا، می‌رود. به هواپیمای اسرائیلی سوخت می‌رساند و می‌نشیند تا آن بتواند موشک خود را شلیک کند. این آمریکای بدون روتوش. پس تا زمانی که آمریکا این نظام حاکم آن، دنبال کسب منافع از منافع دیگر کشور‌ها است، آرامشی در دنیا برقرار نیست. همان ایرانی که مقابل این هژمونی فروریخته آمریکا ایستاده، همانطور که فرمودند و من هم عرض کردم الان آمریکا، ونزوئلا دارد زندگی خود را می‌کند. دولت مستقلی آمده، رئیس جمهور محبوب مردم انتخاب شده و می‌خواهد از انرژی خودش، استفاده کند. نمی‌خواهد کشورش را دو دستی تقدیم آنها کند. الان ناو‌های هواپیمابر خود را آنجا کشانده و دارد مردم را در قایق‌های ماهیگیری قتل عام می‌کند. تا حالا ۶۰-۷۰ نفر را در قایق‌ها این زده. برای چه این کار‌ها را انجام می‌دهد؟ بنابراین این کاری که می‌کند و امکان ندارد همانطور که امروز هم مقام معظم رهبری فرمودند تا سالیان سال این بتواند از این خوی وحشیگری خود دست بردارد و آمده یک غده سرطانی یک پادگانی هم به اسم رژیم غاصب صهیونیستی آنجا ایجاد کرده که دائما این اختلاف و دعوا و نزاع را در منطقه داشته باشد، تا زمانی که آمریکا در منطقه ما هست بدون روتوش، یعنی اختلاف و دعوا و درگیری در آنجا هست. بنابراین ایران عزیز ما قدرتمند یعنی در هر حوزه‌ای ما بتوانیم باید آن قدرت را ایجاد کنیم که مستقلانه بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. این بهانه‌ای نشود دست مسئولین که فکر کنند که حالا آمریکا تحریم کرده این طوری است ما ناتوانی خودمان را گردن آنجا بیاندازیم. ما در ده‌ها حوزه قوی شدیم. سوال می‌کنم. مگر مسکن ما اصلا به تحریم ارتباط دارد؟ این همه زمین پهناور در کشور، این همه فناوری نوین دست پیمانکاران، مشاوران، فارغ التحصیلان دانشگاهی و کشاورزی ...

سوال: رهبری هم بار‌ها تاکید کردند بر تقویت مدیریت داخلی برای رفع مشکلات.

شاکری: با چه کلیدواژه‌ای؟ هر کجا ما هستیم آنجا مرکز دنیا است. ما آنجا را باید قوی کنیم.

سوال: به حوزه‌ای بسیار مهم اشاره کردید. فرهنگ و اجتماع که بسیار برای آن برنامه دارد دشمن.

روح الامینی: ۱۳ آبان نماد گفتمان ما می‌توانیم است. نماد استقلال است. اصلا نمی‌خواهیم نصیحت کنیم. نسل فعلی، از ما خیلی جلوتر هستند. نسل هوش مصنوعی است و نسل فناوری‌های جدید هستند، اما باید مانع این گسست بین حال و گذشته شوند. تاریخ را اگر خوب مطالعه نکنیم، ورق نزیم، با منابع روشن که الحمدالله هم این‌ها در دسترس است، تاریک می‌شود. الان در کتاب‌های درسی ما در مورد جنگ اول و دوم، اشاره‌ای شده، ولی ده‌ها میلیون اروپایی به دست خودشان کشته شدند. جنایات عظیمی کردند. در محاصره، جنگ دوم روسیه را، همین متفقین و متحدین و جنگ هایشان، در صربستان، کدام این‌ها یادمان است؟ اما الان غزه، اصلا احتیاج است شما دو سال را ورق بزنید. مثلا صد‌ها کتاب بخوانید؟ دو تا، سه تا صحنه از غزه را نشان دهید. بیمارستان، بچه‌ها، صف غذا، بمب، الان چطور تازه است؟ همین‌ها ۱۰-۲۰ سال پیش، ۴۰ سال پیش بوده به دست همین جنایتکاران. این‌ها باید مطالعه شود. این صحبت ما است. برای این که راه را گم نکنیم و تسلیم و مقهور فرهنگ ما نمی‌توانیم، نمی‌شود، نداریم. این القا است. البته راه درازی را در پیش داریم به سمت قله هستیم. سختی‌های زیادی را تحمل کردیم، اما در اقتصاد، در کشاورزی، در سفره مردم، در تکمیل حلقه های خدمت به مردم کار بسیار زیادی داریم. برنامه هفتم شاخص‌های بسیار خوبی دارد برای این سال‌های آتیه، همبستگی بین قوا. آمریکا می‌خواهد همبستگی بین قوای ما باشد یا نمی‌خواهد؟ نمی‌خواهد و آن زمان هم نمی‌خواست، می‌خواهد اختلاف و جر و بحث و حاشیه سازی دائم باشد. مردم فرقه فرقه شوند؟ آن زمان هم می‌خواست الان هم می‌خواهد. آمریکا چه این جا باشد در صورت سفارت، یا در صورت مجاری در فضای مجازی، سفارت مجازی لازم نیست. افرادی که گفتمان آمریکایی را ترویج می‌کنند، اختلاف، ناتوانی، پرداختن به فروپاشی‌ها، همه در مسیر بازگشایی سفارت عیان آمریکا هستند. اما در ذهن‌ها.

سوال: پس گام برداریم در مسیر اتحاد، امید و ما می‌توانیم و ایران قوی

روح الامینی: و کار شبانه روزی برای خدمت به مردم. افرادی که در ۱۲ روز، حسین حسین دفاع از این ملت و از این وطن کردند. ایران ما این‌ها در عرصه کشاورزی، در عرصه مسکن، در عرصه سفره مردم هم باید بچشانند و بچشانیم این خدمت را به مردم. این فرهنگ ۱۳ آبان است. این فرهنگ تسخیر لانه است و الا برمی گردیم به همان عقب گرد. ما اهل عقب نشینی نیستیم.

شاکری: این شعار را همه با هم بگوییم دانشجوی خط امام، بر تو درود، بر تو سلام.