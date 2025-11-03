پخش زنده
مومن سلیمان، سرمربی تیم فوتبال الشرطه عراق گفت: باید بگویم بازی عالی بود، اما متأسفانه نتوانستیم سه امتیاز آن را بگیریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مومن سلیمان سرمربی تیم فوتبال الشرطه عراق در نشست خبری پس از دیدار مقابل تراکتور ایران اظهار داشت: بازی در این جو و ورزشگاه باعث افتخار بود. درست است بازیکنان قبل از بازی چند عکس گرفتند، اما آنها حرفهای هستند و این موضوع روی ما تأثیرگذار نبود و تمرکز خودمان را داشتیم. درست است جو به نفع تراکتور بود، اما ما هم بازی خودمان را کردیم و ۷۵ دقیقه تراکتور را در زمین خودش نگه داشتیم. متأسفانه سه امتیاز را نگرفتیم، ولی از جو ورزشگاه راضی هستیم.
سرمربی الشرطه عنوان کرد: در چهار بازی قبلیمان واقعاً عالی بازی کردیم. من نمیتوانم بازیکنانم را سرزنش کنم؛ مخصوصا در این مسابقه. من چیزی را که از بازیکنانم خواسته بودم، انجام دادند. من به بازیکنانم افتخار میکنم.
سلیمان افزود: در این چهار بازی، ما هفت گل خوردیم و دو گل زدیم، با توجه به اینکه موقعیت گلهای زیادی درست میکنیم. این نشان میدهد که کار ما درست است. ما خیلی خوب بازی میکنیم و فقط مشکل گلزنی داریم. بحث اصلی ایجاد موقعیت است، ولی در کل هدف ما قهرمانی در این مسابقات نیست، اما باید حداقل در چند بازی پیروز شویم. هدف اصلی ما دستیابی به چند پیروزی است، چون تیمهای خیلی خوبی در لیگ نخبگان حضور دارند.